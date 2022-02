Le bitcoin est encore plus polluant depuis qu’il a été interdit de Chine

L’empreinte carbone de l’extraction de crypto-monnaie est un vrai problème sans solution en vue. Apparemment, s’il s’agissait déjà d’une activité polluante, l’interdiction du Bitcoin en Chine a rendu la crypto-monnaie encore pire pour l’environnement.

Après tout, l’exploitation minière de Bitcoin est responsable de l’émission de plus de 65 mégatonnes de dioxyde de carbone par an.

Au cours de l’été de l’année dernière, 42% de l’électricité qui alimentait les ordinateurs exploitant les crypto-monnaies provenait de sources renouvelables telles que l’énergie hydroélectrique. Cependant, à l’automne, ce nombre est tombé à 25 %. La réponse à cette baisse réside dans une nouvelle étude.

Une enquête publiée dans le magazine Joule indique que ce changement était une conséquence de la décision que la Chine a prise, en août 2021, d’interdire le minage de Bitcoin. Selon l’analyste de données et co-auteur de l’article Alex de Vries, les gens pensaient qu’après l’interdiction par la Chine de l’exploitation minière de Bitcoin, l’activité deviendrait « plus verte ». Cependant, « le fait est que c’était déjà une sale affaire, et ça n’a fait qu’empirer ».

Après tout, aujourd’hui, seulement un quart des pièces sont extraites à l’aide d’énergies renouvelables.

Bitcoin en Chine

À une époque où Bitcoin n’était plus seulement une curiosité numérique pour devenir un actif financier important, la Chine abritait un grand nombre de mineurs. En septembre 2019, les ordinateurs en Chine utilisaient les trois quarts de toute l’électricité pour exploiter le Bitcoin.

Selon Interesting Engineering, dans certaines régions du pays, une combinaison d’hydroélectricité bon marché pendant les mois humides et d’électricité au charbon pendant les mois restants a rendu l’extraction de Bitcoin assez rentable dans ces endroits. En fait, en 2020, le pays a atteint son apogée, ayant été responsable de 65 % de l’activité minière dans le monde.

Après avoir complètement interdit l’extraction et le commerce de crypto-monnaie en septembre de l’année dernière, de nombreux mineurs basés en Chine ont déménagé vers d’autres endroits, comme le Kazakhstan ou les États-Unis d’Amérique. Pour ceux qui sont restés en Asie, le charbon est devenu une source d’énergie toute l’année. Aux États-Unis, par exemple, les mineurs s’installent souvent dans des États qui utilisent moins d’énergie renouvelable que la moyenne nationale.

Selon les experts, les mineurs de Bitcoin sont responsables de l’émission de plus de 65 mégatonnes de dioxyde de carbone par an. De plus, selon Vries, l’étude montre que la coopération internationale est essentielle pour que les gouvernements puissent contrôler l’impact environnemental de Bitcoin. Cependant, il admet qu' »une solution rapide à l’empreinte carbone de Bitcoin n’est nulle part en vue ».

