MWC 2022 : Huawei a présenté MatePad Paper et plus d’actualités dans le domaine des ordinateurs portables

Après quelques années de pause, le MWC est de retour, avec beaucoup de nouveautés. Huawei a été l’un des premiers à montrer ce qu’il a préparé pour l’avenir et a révélé de nombreuses nouvelles intéressantes.

Comme il est normal pour la marque, des appareils uniques et totalement différents ont émergé. MatePad Paper est celui qui se démarque le plus, mais il est livré avec quelques autres propositions très intéressantes qui seront bientôt sur le marché.

Bien qu’il ait plusieurs moments tout au long de l’année pour présenter ses nouveautés, Huawei a un moment spécial pour le MWC. C’est là qu’il montre les appareils à venir, cette année axés sur les tablettes et les PC.

MatePad Paper – Une liseuse et une tablette à la fois

La première de toutes les propositions est même la plus intéressante, car complètement disruptive et différente de la norme. MatePad Paper reprend le concept des liseuses électroniques et le pousse encore plus loin en vous offrant les fonctionnalités d’une tablette.

Ce n’est pas un modèle de dimensions réduites et il dispose donc d’un écran de 10,3 pouces, naturellement e-ink, avec 32 niveaux de luminosité. Il existe également un support pour M-Pencil et la présence du Wi-Fi 6, avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage.

À seulement 360 grammes, il s’agit d’un appareil très léger que Huawei a créé avec beaucoup de soin et d’attention. Il peut être utilisé d’une seule main et ressemble à un ordinateur portable, compte tenu de sa mobilité et de sa facilité d’utilisation. Huawei a préparé 3 couleurs pour MatePad Paper : Noir, Kaki et Bleu.

HarmonyOS est présent et permet une interconnexion unique entre MatePad Paper et l’ensemble de l’écosystème Huawei. Il sera simple d’alimenter cette liseuse avec des livres, mais aussi avec les autres contenus, même s’ils sont audio.

MateBook E – Un hybride très intéressant de Huawei

Une deuxième proposition que la marque a présentée est le MateBook E. Il s’agit d’un ordinateur portable qui assume son rôle non seulement d’ordinateur, mais aussi de tablette. Il porte ce concept à un niveau très intéressant et mise beaucoup sur la mobilité.

Avec un écran de 12,6 pouces, il possède un corps en alliage de magnésium robuste. Il ne pèse que 709 grammes et dispose d’un processeur Intel de 11e génération avec système de refroidissement à chambre à vapeur. Il dispose de 4 ports Thunderbolt et d’une charge rapide de 65 W.

Dans le domaine de la sécurité, nous avons un lecteur d’empreintes digitales sur le bouton d’alimentation, ce à quoi Huawei nous a déjà habitués dans ses ordinateurs portables. Il prend également en charge le M-Pencil de 2e génération, avec une batterie de 10 heures, et plusieurs coques avec ou sans clavier.

L’idée de Huawei pour ce nouveau MateBook E est de créer un hybride complet simple à transporter et à utiliser à tout moment.

MateBook X Pro 2022 – Le meilleur ordinateur portable pour battre la concurrence

Enfin, nous avons un nouveau MateBook X Pro. C’est le meilleur ordinateur portable de Huawei et chaque année, il est amélioré avec de nouvelles fonctionnalités et de lourds changements matériels. Cette année, nous avons un écran avec encore plus de surface utilisable et avec le changement de la webcam, qui quitte le clavier et remonte en haut de l’écran.

Nous avons un processeur Intel Core i7, avec des améliorations dans le domaine du refroidissement. Avec 4 ports USB-C, dont 2 prenant en charge les transferts à 10 Gbit/s et 2 autres atteignant 5 Gbit/s. En charge, avec seulement 15 minutes et les 90W du chargeur GaN, il sera possible d’avoir 3 heures d’utilisation.

Ces nouveautés arriveront bientôt sur le marché et élargiront encore plus les propositions de cette marque qui mise de plus en plus sur ce domaine. Les ordinateurs portables et tablettes Huawei sont de plus en plus présents et un choix pour les consommateurs, notamment pour ce qu’ils proposent et leur qualité.