Un nouveau test sanguin détecte la maladie d’Alzheimer avec une précision de 93 %

Les chercheurs ne cessant de chercher des moyens de comprendre, de détecter et de prévenir la maladie d’Alzheimer, de nouveaux développements apparaissent avec une certaine régularité. Cette fois, un nouveau test sanguin a détecté la maladie d’Alzheimer avec une précision de 93 %.

Ce pourcentage reste élevé, quels que soient le laboratoire dans lequel le test est réalisé et les protocoles suivis.

La maladie d’Alzheimer est une maladie débilitante qui fait des ravages à plusieurs niveaux au cours de la phase de démence. Par conséquent, les chercheurs n’abandonnent pas l’étude de la maladie et recherchent sans cesse des moyens de la résoudre.

Selon un communiqué de presse publié par la Washington University School of Medicine, un nouveau test sanguin pourrait être en mesure d’identifier le risque de développer la maladie plus tôt, leur permettant de demander l’aide dont ils ont besoin.

Notre étude montre que les tests sanguins fournissent une mesure robuste pour détecter les plaques amyloïdes associées à la maladie d’Alzheimer, même chez les patients qui n’ont pas encore connu de déclin cognitif.

Dit l’auteur principal Randall J. Bateman, Charles F. et Joanne Knight, professeur de neurologie.

Un test sanguin pour la maladie d’Alzheimer donne un énorme coup de pouce à la recherche et au diagnostic de la maladie, réduisant considérablement le temps et le coût d’identification des patients pour les essais cliniques et stimulant le développement de nouvelles options de traitement. Au fur et à mesure que de nouveaux médicaments deviennent disponibles, un test sanguin pourrait déterminer qui pourrait bénéficier d’un traitement, y compris ceux qui en sont aux tout premiers stades de la maladie.

a ajouté Bateman.

L’étude a impliqué près de 500 patients des États-Unis d’Amérique, d’Australie et de Suède et s’est avérée exacte à 93 %. Ce pourcentage signifie que le test pourrait révolutionner la manière d’analyser la présence et la progression de la maladie d’Alzheimer.

Contrairement aux alternatives qui existent actuellement, qui sont trop coûteuses, ce nouveau test sanguin ne coûterait que 500 $ et pourrait être réalisé en moins de six mois. De plus, l’étude note que quels que soient le laboratoire et les protocoles, le test reste très précis.

Ces résultats suggèrent que le test peut être utile pour identifier les patients non handicapés susceptibles de présenter un risque de démence future, leur offrant la possibilité de s’inscrire à des essais cliniques lorsqu’une intervention précoce a un potentiel.

conclut Bateman.

