Square Enix révèle des nouvelles de Babylon’s Fall

Babylon’s Fall, est le nom du prochain titre avec le sceau de qualité Square Enix et cela pourrait s’avérer être une très agréable surprise.

Il a récemment reçu une bande-annonce sur son système de combat qui semble assez intéressante. Viens voir.

Babylon’s Fall, est en cours de développement par les studios Platinum Games (Nier : Automata ou Bayonetta, par exemple) et sera édité par Square Enix.

Babylon’s Fall, qui sera un RPG d’action coopératif, sortira le 3 mars, une démo est maintenant disponible pour PlayStation 4 et PlayStation 5. Il s’agit d’une exclusivité temporaire pour les consoles Sony, à partir du 2 septembre de cette année, sera l’attendu date à laquelle il pourra également être joué sur PC.

Babylon’s Fall est un RPG d’action coopératif entièrement en ligne dans lequel jusqu’à quatre joueurs peuvent unir leurs forces pour naviguer dans les niveaux impitoyables de la Tour de Babylone. Ces guerriers, appelés Sentinelles, sont reliés à une relique appelée Gideon Goffin (qui donne au jeu un système de combat inédit), qui leur confère des pouvoirs spéciaux pour avancer dans l’action.

Les options que chaque joueur aura à sa disposition seront multiples, afin que chacun puisse adapter au mieux sa façon d’affronter le jeu. Il y aura plusieurs armes disponibles de différents types, qui ont des capacités et des attaques différentes, et chaque joueur peut équiper 4 armes à la fois.

La vidéo met en évidence les différentes options d’armes disponibles, telles que les épées, les marteaux, les arcs, les faux et bâtons magiques, les boucliers, etc. Chaque ennemi et affrontement peut nécessiter une adaptation rapide de la part des joueurs et à ce titre, nous pourrons équiper jusqu’à 4 armes en même temps, pouvant présenter plusieurs gameplays et postures dans la même session, selon le défi que nous sommes face à l’époque.

L’idée sera d’avoir une arme pour les attaques rapides, une autre pour les attaques lourdes et les deux autres sont associées au Gideon Coffin, servant d’armes spectrales. Ce système est unique en ce sens que si les armes légères et lourdes ne peuvent être utilisées qu’une seule à la fois, les armes spectrales peuvent être utilisées simultanément avec des attaques légères et lourdes, permettant ainsi un large éventail d’opportunités tactiques au combat.

Sur le chemin difficile de la conquête de la tour, nous pouvons toujours trouver plusieurs opportunités de butin et des récompenses qui serviront à personnaliser et à améliorer nos armes et armures.

Vous avez le choix entre plusieurs races de soldats, chacune avec sa propre histoire et son propre récit, ainsi que les capacités spéciales respectives de leur Gideon Coffin.

Il y aura également un crossover avec NieR : Automata, qui aura lieu durant la saison 1 de Babylon’s Fall, et qui amènera avec lui des costumes, des ennemis et des donjons inspirés de NieR : Automata.

Il est également possible de percevoir l’existence de plusieurs boss, existant à chaque niveau de la Tour de Babylone, ainsi l’évolution de notre personnage, leurs armes et équipements seront cruciaux pour survivre dans cette « tour infernale ».

Ce n’est qu’en comprenant et en maîtrisant les pouvoirs des Gideon Goffins que les joueurs pourront conquérir Babylon’s Fall.

Babylon’s Fall sortira le 3 mars sur PlayStation 4 et PlayStation 5