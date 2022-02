Des anonymes menacent Poutine ! Regardez la vidéo qui a été publiée

Plusieurs sites Internet de l’État russe restent inopérants après une déclaration de guerre informatique par le groupe de hackers Anonymous, qui condamne l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Le groupe de hackers a laissé un message vidéo au président russe Vladimir Poutine ! Voyez ce qu’ils disent.

Un groupe anonyme pourrait révéler les secrets de Poutine

Le collectif ‘Anonymous’ est officiellement en guerre informatique contre la Russie. Le collectif a mis à jour les résultats des attaques, divulgué les résultats de plusieurs opérations.Ce groupe de hackers, associé à des initiatives militantes, a dénoncé l’invasion russe et appelé à l’unité pour l’Ukraine.

Le groupe Anonymous a récemment laissé un message au président russe, dans lequel il menace Poutine de dévoiler ses secrets et de détourner des « composants clés » de l’infrastructure gouvernementale russe.

Dans une récente vidéo publiée sur Twitter, des hackers condamnent l’invasion russe de l’Ukraine et accusent le régime russe de « ne pas respecter les droits de l’homme ou le libre arbitre de ses voisins ». Ils mentionnent également que les sanctions imposées « blesseront beaucoup plus » la population russe que Poutine lui-même et, par conséquent, ne sont pas la solution « appropriée ».

Le groupe Anonymous menace Poutine d’une vague « sans précédent » de cyberattaques et affirme que ses secrets « ne sont peut-être plus en sécurité ».

« Vous ressentirez la colère des hackers du monde entier, dont beaucoup sont susceptibles de résider dans votre pays d’origine (…) Ce n’est pas une guerre que vous pouvez gagner, peu importe à quel point vous pensez être puissant », déclare le groupe dans le vidéo publiée.