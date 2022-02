Dois-je acheter un Android dès sa sortie ou attendre ?

Contrairement aux iPhones, il existe un grand nombre de smartphones Android disponibles, et leurs sorties se produisent plus régulièrement tout au long de l’année. Par conséquent, il n’est pas facile de décider d’acheter un Android au lancement ou de l’acheter quelque temps plus tard. Donc, nous vous apportons quelques avantages et inconvénients pour vous aider.

Découvrez la meilleure marche à suivre lorsqu’il s’agit d’acheter un nouveau smartphone Android.

Avantages de l’achat d’Androids au lancement

Acheter des smartphones au lancement a ses avantages.

1. Restez « en avance ».

L’un des principaux avantages de l’achat de ce nouvel appareil Android brillant au lancement est qu’il vous aide à garder une longueur d’avance. Les nouveaux smartphones Android comportent généralement des mises à jour incrémentielles, qu’il s’agisse d’une refonte de la conception, d’un meilleur ensemble d’éléments internes ou de nouvelles fonctionnalités. Mais vous pouvez parfois tomber sur une mise à jour moins appréciée.

Par exemple, le Galaxy S20 Ultra de Samsung a fait ses débuts avec l’appareil photo 108MP de la société avec une capacité de zoom 100x. Ce n’était pas seulement une première pour Samsung, c’était aussi une première pour l’industrie des smartphones. Son successeur, le Samsung Galaxy S21 Ultra, a également été le premier smartphone de la série Galaxy S à prendre en charge son S Pen.

2. Les nouveaux androïdes sont souvent meilleurs que ceux qui existent déjà.

Si vous achetez un Android au lancement, vous aurez la possibilité de mettre la main sur quelque chose de mieux, très probablement, que ce qui est actuellement disponible. Bien sûr, les améliorations sont parfois minimes, mais en général, les nouveaux smartphones ont tendance à être meilleurs que les précédents.

Les nouveaux smartphones Android ont tendance à avoir des conceptions remaniées et de meilleurs intérieurs qui débloquent potentiellement de nouvelles capacités.

Inconvénients de l’achat d’Androids au lancement

Connu des pros, voici quelques inconvénients à acheter de nouveaux smartphones Android juste après leur sortie.

1. Certains appareils sont publiés avec des bugs et des problèmes.

Lorsque vous achetez un nouvel appareil, on s’attend à ce qu’il fonctionne parfaitement et en douceur. Mais ce n’est pas toujours le cas. Les nouveaux smartphones Android sont parfois livrés avec des problèmes et des bugs dont vous n’êtes peut-être pas conscients jusqu’à ce que vous ayez de l’expérience.

L’achat d’un appareil immédiatement après sa sortie signifie que les examinateurs n’ont peut-être pas suffisamment utilisé les appareils pour offrir leur expertise sur ce à quoi s’attendre.

Lire des critiques et regarder des vidéos vous aidera à savoir dans quoi vous vous embarquez. Par exemple, il est difficile de dire si un appareil aura une autonomie stable. Comme vous ne pouvez pas faire confiance aux chiffres fournis par les fabricants, votre seul pari est de consulter les critiques à ce sujet.

À titre d’exemple, nous rappelons le Galaxy S20 Ultra, le smartphone phare de Samsung de 2020, qui a été livré avec une erreur d’écran vert. Alors que Samsung a corrigé le bug au bout de quelques mois via une mise à jour logicielle, les critiques à l’encontre de la marque ont été nombreuses.

2. Prix élevés.

L’une des raisons évidentes pour éviter d’acheter un smartphone au lancement est le prix. Au lancement, vous serez obligé de payer le prix total de l’appareil. Cependant, les prix baissent avec le temps. Quelques mois plus tard, on voit des entreprises baisser leurs prix pour tenter d’augmenter leur chiffre d’affaires.

Vous pouvez même économiser encore plus si vous décidez d’acheter un smartphone d’occasion – en bon état -. Même une version boîte ouverte à peine utilisée peut potentiellement vous faire économiser quelques centaines d’euros par rapport à l’achat de nouveaux.

3. Être un acheteur précoce comporte des risques.

Aussi excitant qu’il soit de se tenir au courant des tendances technologiques, l’acquisition précoce comporte des risques. On ne sait pas si l’appareil est conçu pour durer à long terme ou s’il aura des problèmes quelques mois plus tard. Bien que de tels cas soient peu nombreux, ils peuvent se produire comme par le passé.

Un exemple plus récent est le premier smartphone pliable de Samsung, le Galaxy Z Fold Tab, qui avait une lunette pliante qui pouvait facilement se casser. Et pire. Vous vous souvenez du Galaxy Note 7 de Samsung ? Bien que sa batterie explosive ne soit pas un problème répandu, attendre avant de dépenser votre argent signifie être plus certain de ce à quoi s’attendre.

Dois-je acheter un Android peu de temps après son lancement ou attendre ?

Après avoir vu quelques avantages et inconvénients, que devez-vous faire ? Acheter un appareil Android immédiatement après sa sortie, ou attendre ? Bref, il faut absolument attendre. Il y a plus d’inconvénients à acheter un Android immédiatement après le lancement qu’à attendre.

L’attente se traduit par l’obtention de l’appareil à un prix légèrement inférieur, en particulier compte tenu de la tendance générale à la hausse des prix des smartphones.

Cela signifie également que vous oubliez tous les risques liés au fait d’être quelque chose de nouveau. Avant d’acheter un nouvel Android, nous vous recommandons de lire ou de consulter leurs avis afin d’être pleinement conscient de ce que vous obtenez.

