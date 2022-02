La prochaine usine d’Intel pourrait être construite à Magdebourg, en Allemagne

Au cours des derniers mois, nous avons rapporté plusieurs informations sur les efforts de croissance d’Intel, à la fois en termes de différents secteurs, mais surtout en ce qui concerne l’expansion de sa production d’équipements.

En ce sens, l’actualité récente montre que la prochaine usine de la marque Pat Gelsinger pourrait se situer en Allemagne, plus précisément dans la région de Magdebourg.

Après les fantastiques résultats financiers de 2021, Intel a continué à donner des cartes et à montrer qu’il veut grandir et innover encore plus. Comme mentionné ici, cette année, la marque a déjà annoncé un investissement de 20 milliards de dollars dans deux usines de l’Ohio, a révélé qu’elle investirait 1 milliard de dollars pour produire des technologies innovantes et a également acheté Tower Semiconductor pour 5 400 millions de dollars.

Intel pourrait choisir l’Allemagne pour sa nouvelle usine

Selon des informations récentes révélées par des sources de l’industrie, il est possible qu’Intel construise une nouvelle usine en Inde. Cependant, d’autres données publiées indiquent que le géant des puces aura également l’intention de construire d’autres installations en Allemagne, plus précisément dans la ville de Magdebourg. Si elle est confirmée, ce sera alors la deuxième usine d’Intel sur le sol européen, car elle a déjà u.3ma en Irlande.

Selon Reuters, qui a reçu l’information par une source proche du dossier, Intel rendra la décision publique le 4 mars.

En septembre de l’année dernière, le fabricant a annoncé son intention d’investir 95 milliards de dollars américains en Europe au cours de la prochaine décennie. Cet investissement serait essentiellement destiné à la construction de deux nouvelles usines sur notre continent, et, parmi les possibilités d’implantation, l’Allemagne figurerait sur la liste des régions potentielles pour recevoir les installations.

Le site allemand MDR a également fait état de cette possibilité. Pour l’instant, aucun autre détail n’est connu, à savoir quand les travaux de construction commenceraient.