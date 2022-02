Nvidia pourrait avoir perdu 1 To de données après une attaque sur ses serveurs

Hier, nous avons signalé que Nvidia aurait pu subir une attaque informatique, bien que la société ait seulement confirmé qu’elle « enquêtait sur un incident ».

Cependant, de nouvelles informations maintenant révélées indiquent que, à la suite de l’éventuelle attaque, la marque aura perdu environ 1 To de données.

L’attaque de Nvidia aura entraîné la perte de 1 To d’informations

Il y a maintenant de nouveaux détails sur la cyberattaque presque certaine subie par Nvidia sur ses serveurs. Le groupe vx-underground, qui se consacre au partage d’échantillons de malwares et de virus, a révélé plus d’informations et indique que la menace subie par l’entreprise américaine reposait sur une attaque par ransomware menée par un groupe d’Amérique du Sud désigné LAPSU$, déjà connu pour d’autres attaques.

Selon ce qui a été révélé, le groupe, qui a ensuite mené l’attaque sur les serveurs internes de Nvidia, a réussi à voler plus de 1 To de données à la marque. Jusqu’à présent, la société de cartes graphiques GeForce a seulement reconnu qu’elle enquêtait sur un incident.

Sur son compte Twitter, le groupe vx-underground a publié l’information accompagnée de quelques images où des hackers potentiels revendiquent l’attaque.

Cependant, la chose la plus curieuse à propos de cette situation est qu’après l’attaque, Nvidia aura également tenté d’attaquer le groupe de pirates afin de chiffrer les données volées. Mais à ce moment-là, les criminels en avaient déjà fait une copie dans un environnement de machine virtuelle.

Selon les informations, le groupe aura pu accéder aux comptes de messagerie des employés, ce qui justifie le fait que les mails de Nvidia aient présenté plusieurs failles ces derniers jours.