Windows 11 aura un accès rapide aux appareils Bluetooth.

Kensington VeriMark - Clé USB à Empreintes Digitales Ultra-Sécurisée, Pour Authentification Windows (Windows Hello) et Authentification Universelle à Double Facteur (FIDO U2F) (K67977WW)

Technologie d'empreinte digitale avancée - Associant des performances biométriques exceptionnelles et une lisibilité à 360° avec une protection contre les usurpations d’identité, la clé à empreintes digitales VeriMark utilise l’authentification à double facteur universelle pour mettre vos données à l’abri des cybercriminels Intégration universelle - Autorise un accès instantané et évolutif aux ordinateurs et plates-formes Windows, y compris l’identification biométrique avec Windows Hello. Profitez en toute simplicité d’un niveau de sécurité optimal et protégez-vous contre les accès au réseau non autorisés sur les appareils compromis, tout en limitant les risques de fraude et de vol d’identité Certification FIDO & U2F - Pour améliorer votre expérience dans l’univers de l’authentification à double facteur, la certification U2F (authentification à double facteur universelle) de la FIDO (Fast IDentity Online) garantit une interopérabilité transparente et le respect des exigences d’authentification imposées par les fournisseurs de services et de logiciels basés sur le cloud, notamment Google, Dropbox, GitHub et Facebook Compatibilité avec le gestionnaire de mots de passe - Utilisable avec de nombreux outils populaires, comme Dashlane, LastPass (Premium), Keeper (Premium) et Roboform, ce dispositif permet l’authentification par empreinte digitale et le renseignement automatique des noms d’utilisateur et des mots de passe pour l’accès à tous les sites Web Design compact - De petite taille et facile à transporter, la clé à empreintes digitales VeriMark s’attache facilement à un porte-clés standard pour une grande facilité de transport