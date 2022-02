Google a révélé lesquels de ses outils sont les plus utilisés en Ukraine

Avec l’invasion russe en cours, toute la population ukrainienne change ses habitudes pour réagir à ce moment unique de l’histoire. Avec les mesures de protection de la population appliquées, il est normal que de nombreux services soient abandonnés.

Google, qui surveille en permanence ses services, vient de proposer des informations intéressantes. Il a révélé lesquels sont les plus utilisés et lesquels sont tout simplement abandonnés.

Une vue globale donnée par Google

C’est un employé du géant de la recherche qui révélé récemment quel a été l’impact de l’invasion russe sur les services du géant de la recherche. L’information est publique et disponible dans le rapport de transparence de l’entreprise.

Ces informations sont mises à jour en temps quasi réel et montrent comment les services du géant de la recherche sont utilisés, en les comparant à l’utilisation mondiale. Aujourd’hui, du fait de la situation en Ukraine, les changements sont visibles et même logiques.

Quels sont les services les plus utilisés en Ukraine

Quelque chose qui vient immédiatement à l’esprit, en analysant les informations disponibles, c’est le saut qu’a fait Google Maps. Il a triplé son utilisation, car beaucoup tentaient de fuir la guerre et avaient besoin d’alternatives pour échapper à la circulation et aux zones de conflit.

D’autre part, et cela se voit également dans le rapport sur la transparence, c’est la croissance de Google Groups. Cela a un service pour la large communication des utilisateurs et pour le partage d’informations, que ce soit dans des groupes privés ou publics.

Outils qui ont été mis en pause

D’un autre côté, et à l’extrême opposé, on voit clairement quels outils sont abandonnés par les utilisateurs. Le plus visible est même Google Docs, que les citoyens ukrainiens utilisent de moins en moins. Avec le couvre-feu, les travaux ont ralenti et de moins en moins ces outils sont utilisés.

La réduction se poursuit avec d’autres services tels que Google Photos ou Gmail lui-même. C’est une situation qui devrait perdurer tant que le territoire de l’Ukraine sera occupé et que tout le pays ne reviendra pas à la normalité qu’il avait jusqu’à il y a quelques jours.