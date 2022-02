Windows 11 aura un nouveau sélecteur d’application par défaut

Le programme Insider est une épée à double tranchant. D’une part, il offre des informations très intéressantes à Microsoft sur le comportement de certaines fonctions et les performances du système. Et d’autre part c’est une source de filtration d’une infinité de fonctions qui sont testées en interne. C’est ce qui s’est passé dans la dernière mise à jour, build 22563, qui a révélé un nouveau sélecteur d’application par défaut qui éliminerait une nouvelle incohérence.

Un nouveau sélecteur d’applications par défaut arrive sur Windows 11

Comme d’habitude, c’est grâce à l’application ViveTool qui nous a permis de découvrir cette fonctionnalité cachée dans le système. Bien que ce travail puisse sembler simple, il est assez complexe de savoir comment activer certaines fonctions et de savoir ce que l’on active. Dans ce cas, il s’agit d’un nouveau sélecteur d’application par défaut dans Windows 11.

En exécutant « vivetool addconfig 36302090 2 ». Vous pouvez activer le nouveau sélecteur d’application.https://t.co/AcCY4UvJHf pic.twitter.com/HfRriLpFu5 – Xeno (@XenoPanther) 24 février 2022

De cette fuite, nous devons d’abord mettre en évidence le nouveau design, très conforme à Windows 11 avec le marqueur à gauche dans l’application sélectionnée. De plus, il nous montrera l’application actuelle et les applications recommandées pour remplacer l’actuelle. Les applications perdent la tuile colorée qu’elles avaient jusqu’à présent dans Windows 11.

En plus du thème sombre évident, que nous pensons être génial d’avoir un style plus uniforme dans le système d’exploitation, nous sommes heureux qu’ils aient éliminé le bouton de confirmation classique si nous voulons que cette application soit utilisée tout le temps. Au lieu de cela, nous avons un bouton pour choisir une fois ou toujours.

C’était sans doute un autre de ces éléments qui n’avaient pas été altérés depuis longtemps. Peut-être que depuis Windows 8, nous voyons ce design qui sera désormais renouvelé et adapté au style visuel de Windows 11. Il s’agit d’un menu que l’on voit assez fréquemment et il a fallu le mettre à jour et supprimer la case à cocher heureuse qui sur plus Plus d’une occasion n’avons-nous pas marqué