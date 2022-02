L’Ukraine a désormais Internet via les satellites Starlink

L’Ukraine a déjà Internet Starlink ! Malgré toutes les tentatives pour mettre fin au conflit entre la Russie et l’Ukraine, la vérité est que le nombre de morts et de blessés augmente à chaque passage.

Mykhailo Fedorov, vice-Premier ministre et ministre de la transition numérique de l’Ukraine a défié Elon Musk et le magnat de Tesla a déjà accédé à la demande.

Service Starlink disponible en Ukraine et plus de satellites en route…

Si la Russie a eu l’idée de couper Internet à l’Ukraine, elle devra changer de stratégie. Par le biais d’un twitter, Elon Musk a révélé que l’Internet par satellite Starlink de SpaceX est déjà actif en Ukraine.

Mykhailo Fedorov, vice-Premier ministre et ministre de la transition numérique de l’Ukraine, a récemment prononcé les mots suivants…

En tentant de coloniser Mars, la Russie tente d’occuper l’Ukraine. Alors que vos roquettes atterrissent depuis l’espace, des roquettes russes attaquent des civils ukrainiens

En plus de ces mots, Mykhailo Fedorov a fait une demande à Elon Musk, affirmant que l’Ukraine avait besoin d’un service Internet meilleur et plus résilient. En quelques heures, le service de Starlink est devenu disponible en Ukraine et a également informé qu’il y avait plus de terminaux en route.

Rappelons que SpaceX compte créer une constellation de 42 000 satellites Starlink. Ce réseau permettra d’amener l’Internet haut débit dans les régions les plus reculées de la planète.

Avec le service Internet de SpaceX, l’Ukraine bénéficie d’un meilleur service, mais elle ne dépend plus non plus de l’infrastructure de la fibre.

Le projet Starlink de SpaceX était un pari perturbateur qui a alerté les pays sur une nouvelle réalité. Il est possible d’avoir Internet et des communications partout sur la planète avec plus de sécurité et avec moins de contrôle par des tiers sur les tarifs, les vitesses et d’autres aspects fondamentaux pour la société moderne. En ce sens, plusieurs puissances mondiales souhaitent avoir leur propre constellation, dont l’Union européenne.

