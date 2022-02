Apple veut révolutionner le PC et a breveté un clavier avec tout ce dont vous aurez besoin

Depuis sa création, Apple a montré qu’elle est l’une des entreprises qui investit le plus dans l’innovation et dans la création de nouvelles propositions qui changent le marché. Au fil des ans, il l’a montré et maintenant il peut avoir quelque chose de nouveau à préparer.

D’après ce qui a été découvert dans un nouveau brevet du géant de Cupertino, nous pourrions bientôt avoir un nouveau format PC. Apple semble vouloir créer un ordinateur qui rassemble tout le nécessaire pour être utilisé dans un clavier.

Ce type de proposition « tout en un » n’est pas nouveau et le marché en propose déjà des très intéressantes aux utilisateurs. L’un des plus connus est même le Raspberry Pi 400, qui apporte tout ce dont ce micro-ordinateur a besoin dans un clavier.

Apple semble maintenant vouloir suivre cette voie qui n’a toujours pas beaucoup de fans et créer une proposition qui concentre tout le nécessaire dans un seul clavier. Avec une simple connexion à un moniteur externe, l’utilisateur dispose d’un PC prêt à l’emploi.

Avec Simple Magic Keyboard, Apple va passer à un niveau supérieur et créer une proposition facilement transportable et simple à utiliser et à préparer. L’utilisateur n’a qu’à le connecter au moniteur et à l’alimentation pour avoir un Mac complet prêt pour une journée de travail ou de jeu.

Pour prévenir les problèmes d’accumulation de chaleur, Apple aura préparé des éléments qui traiteront de ce sujet. La base de ce nouveau clavier PC sera créée dans des matériaux à haute conductivité thermique pour pouvoir contrôler cet élément.

Il n’est pas clair dans ce brevet s’il y aura des ports externes pour connecter d’autres périphériques. Certes, le Wi-Fi et le Bluetooth sont attendus, mais on doute de la présence de ports USB-C ou Thunderbolt, que ce soit pour l’alimentation ou pour la transmission de données.

Ce brevet a été déposé en 2020 et vient tout juste d’être publié. Ce n’est apparemment encore qu’une idée et on ne sait pas si Apple la produira ou non. C’est un concept intéressant, surtout en ce qui concerne la mobilité et la simplicité d’assemblage d’un tel appareil.