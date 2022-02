Banques russes exclues du système SWIFT. Découvrez les conséquences…

Le monde regarde ce qui se passe dans le conflit entre la Russie et l’Ukraine. Les sanctions appliquées au pays de Poutine ont été sévères, mais même ainsi, il n’y a aucun signe de revers.

Le président de la Commission européenne a annoncé ce samedi que sept banques russes seront exclues du système SWIFT.

Qu’est-ce que SWIFT ?

SWIFT – World Society for Interbank Financial Telecommunications – est le principal système de communication utilisé par les banques pour effectuer des transactions transfrontalières sûres et rapides.

Fondé en 1973, le système comptait 239 banques de 15 pays. Actuellement, l’infrastructure se trouve sur tous les continents du monde et compte plus de 11 000 institutions de plus de 200 pays et territoires, étant devenue le principal mécanisme de financement du commerce international.Le blocage de SWIFT affaiblit l’économie russe. Cependant, cette mesure affectera davantage les pays occidentaux que la Russie elle-même.

Ursula von der Leyen a révélé aujourd’hui que sept banques russes seront exclues du système SWIFT et a ajouté que certains oligarques russes seront interdits d’utiliser leurs actifs sur les marchés européens.

Cette décision des pays de l’OTAN est une énième sanction face à l’invasion russe de l’Ukraine.

La décision a été prise moins de 48 heures après l’annonce de la première série de mesures.