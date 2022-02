IT ARMY : l’Ukraine cherche des talents pour son armée numérique

La Russie a envahi l’Ukraine jeudi dernier, laissant le monde entier envahi par des sentiments de tristesse, mais aussi en état d’alerte. Et bien que l’assaut russe semble s’être calmé, le gouvernement ukrainien ne baisse pas les bras et l’attitude de son président, Volodymyr Zelensky, a été admirée et applaudie par une grande partie de la population mondiale.

Et comme une bonne défense est la meilleure attaque, l’Ukraine a créé le groupe IT ARMY of Ukraine et recherche des talents pour faire partie de son armée numérique.

Les quatre coins du monde sont solidaires de l’Ukraine après les invasions russes. Cependant, la réponse n’a pas tardé et le pays attaqué a combattu de tous ses muscles contre les attaques militaires à la demande de Vladimir Poutine.

Et bien que les pays européens, ainsi que ceux des autres continents, aient choisi de ne pas s’immiscer dans cette confrontation, la vérité est que beaucoup peut être fait pour montrer notre soutien et notre solidarité avec le pays ukrainien.

IT ARMY : l’Ukraine a créé son armée numérique

Mais l’aide peut aller encore plus loin et maintenant l’Ukraine a créé son armée numérique, appelée IT ARMY of Ukraine. L’information a été partagée par Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) Vice-Premier ministre ukrainien, via son compte Twitter officiel :

Selon Fedorov, l’Ukraine demande alors des talents numériques qui peuvent ensuite cliquer sur le lien laissé dans le tweet, qui les dirige vers un groupe Telegram spécifique. Là, diverses informations sont partagées et certaines tâches que l’armée numérique peut effectuer, à savoir des attaques DDoS sur certaines pages de services russes.

Dans les images ci-dessous, nous laissons quelques captures d’écran du groupe IT ARMY of Ukraine :

Au moment de la rédaction de cet article, le groupe compte déjà 80 227 membres et continue de croître. Cette armée numérique surgit après que le groupe Anonymous a également déclaré des cyberguerres contre la Russie, ayant même attaqué plusieurs sites Web et mis hors ligne plusieurs services du Kremlin.