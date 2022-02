Motogp 22 Plus Proche De La Réalité

Nouvelle saison MotoGP (qui devrait être plus normale que les deux précédentes) et nouveau jeu de compétition officiel en route, comme MotoGP 22.

Récemment, une série de nouvelles a été révélée que l’édition 2022 apporte avec elle. Venez les rencontrer.

L’édition de cette année de MotoGP est sur le point d’arriver : MotoGP 22. C’est une série très importante en termes de jeux de sport automobile et qui, tout au long de ses différentes éditions, a apporté les émotions les plus excitantes de la moto sur les consoles et les PC.

MotoGP 22, qui arrive le 21 avril 2022 sur PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, apporte avec lui un certain nombre d’améliorations et d’innovations qui ont été récemment dévoilées par Milestone et Dorna Sports SL.

Quelle est la prochaine étape avec MotoGP 22

Étant un jeu qui présente une régularité annuelle, suivant les saisons réelles de la modalité, il est plus ou moins crucial qu’il continue d’évoluer au fil des différentes versions de la série.

Afin d’éviter la stagnation et dans le but de présenter aux joueurs de nouvelles sensations et émotions, Milestone a présenté plusieurs mesures et nouveautés pour le MotoGP 22.

Le mode (NINE) Saison 2009 est nouveau et a été présenté comme un moyen de permettre aux joueurs de revivre l’une des saisons les plus incroyables de l’histoire du MotoGP. Dans ce mode, les joueurs pourront profiter d’un film raconté par Mark Neale, réalisateur des meilleurs documentaires de MotoGP, avec plus de 50 minutes de séquences originales de la saison 2009.

Cependant, les joueurs ne s’arrêteront pas ici et assisteront à un documentaire sur cette époque, mais ils pourront également en faire partie (au moins virtuellement).

Par conséquent, ils pourront participer au dénouement de cette saison et, avec la présentation de plusieurs défis dédiés, ils pourront revivre tous ces moments forts et emblématiques de cette époque.

Cette année, MotoGP22 a également ajouté de nouvelles fonctionnalités dédiées aux nouveaux venus, qui ne connaissent pas la série, et à ceux qui souhaitent simplement améliorer leur style et maîtriser les mécanismes de jeu.

Avec le tutoriel révisé et la nouvelle MotoGP Academy, Milestone tente de présenter un MotoGP 22 accessible dont tout le monde peut profiter au plus haut niveau, qu’il soit plus expérimenté ou novice dans ces voyages.

Le didacticiel révisé consistera en une série de courtes sessions de jeu avec des règles personnalisées pour aider les nouveaux joueurs à comprendre les principes fondamentaux du jeu et à se sentir en confiance sur le vélo. Quelque chose de similaire à ce qui se fait déjà dans d’autres jeux de sport automobile.

D’autre part, MotoGP 22 introduira une nouvelle MotoGP Academy qui enseignera comment améliorer et perfectionner le style de conduite de chacun, afin d’améliorer notre compréhension des motos, des pistes et de tout le reste. Tout cela à travers des défis spécifiques axés sur l’électronique, la consommation des pneus, la température des freins et les différences fondamentales entre les trois grandes catégories.

De plus, le système de difficulté adaptatif aidera les joueurs à travers des messages contextuels dans le jeu, suggérant comment adapter et modifier le niveau de difficulté en fonction de leurs compétences. Par exemple, le jeu pourrait recommander de baisser la difficulté si les joueurs ne relèvent pas des défis spécifiques ou permettre une certaine aide en cas de chutes trop nombreuses, ou encore suggérer de jouer au tutoriel dédié à la consommation de pneus au cas où ils finiraient une course avec de mauvaises conditions. .

Ces conseils apparaîtront à la fin de la course et les joueurs sont libres de suivre ou non ces conseils.

De nombreux autres aspects ont également été améliorés dans MotoGP 22, notamment la possibilité pour les joueurs de gérer manuellement le mécanisme de verrouillage du RHD et de contrôler la compression des suspensions de la moto, ou une meilleure capacité à personnaliser le système de suspension de la moto.

En revanche, les températures des pneus et des freins sont désormais affectées, tant pour les joueurs que pour l’IA, par le déroulement de la course et par la manière de conduire du joueur et la déformation des pneus sera encore plus réaliste et plus proche de la réalité.

Parmi les nouveautés, il est important de noter le fait que Milestone a amélioré toutes les pistes en MotoGP 22, toutes les surfaces étant améliorées pour une meilleure reproduction de la réalité.

MotoGP22 comprend également toute la saison 2022 avec tout le contenu officiel, y compris plus de 120 pilotes officiels et plus de 20 circuits officiels. De plus, plus de 70 pilotes et motos historiques sont disponibles pour ramener toutes les sensations fortes des légendes du MotoGP.

La carrière est de retour, permettant aux joueurs de créer leur propre équipe ou d’en rejoindre une vraie et de gérer tous les aspects de la stratégie, du développement de la moto à l’équipe dédiée qui soutiendra le pilote.

Les joueurs peuvent également personnaliser la saison elle-même, en choisissant le Grand Prix auquel ils souhaitent participer à partir d’un ensemble d’horaires différents.

MotoGP 22 sortira le 21 avril 2022 sur PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.