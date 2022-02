Protégez vos applications iPhone en cas de danger de cambriolage

Vous avez probablement entendu parler de cas de personnes qui ont été victimes de vol et comment elles se sont retrouvées sans que leurs téléphones portables, leurs comptes bancaires et leurs réseaux sociaux aient été consultés et volés. Eh bien, si cela vous inquiète, sachez qu’il existe un moyen très simple d’éviter la situation si vous êtes un utilisateur d’iPhone.

Découvrez dès aujourd’hui comment protéger vos applications iPhone en cas de danger de vol.

Bien sûr, nous ne savons jamais quand nous pouvons avoir la malchance d’être victimes d’un vol. Nous pouvons simplement nous promener ou même quitter le travail après une longue journée bien remplie.

Votre iPhone peut généralement être protégé par votre mot de passe. Cependant, si vous êtes pris par surprise et que votre iPhone est déverrouillé, ce sera un désastre. Par conséquent, envisagez de restreindre davantage l’accès à vos applications.

Comment protéger vos applications sur iPhone

Cette méthode permet de déplacer des applications de manière quasi libre, en devant, toutes les x fois, mettre un « screen time code ». Si les cambrioleurs vous prennent au dépourvu et que votre iPhone est déverrouillé, ce ne sera qu’une question de secondes avant que les applications ne soient bloquées.

Pour protéger les applications, procédez comme suit :

1. Accédez aux « Paramètres » de votre iPhone.

2. Accédez à l’onglet « Temps d’écran ».

3. Cliquez sur « Utiliser le code temporel de l’écran ».

Après avoir défini un code – sécurisé et différent du code de déverrouillage de l’écran de votre iPhone, vous allez maintenant devoir définir les applications que vous souhaitez voir bloquées après un temps d’utilisation défini ultérieurement.

Pour cela rendez-vous sur :

1. « Limites d’application » dans l’onglet Temps d’écran.

2. Cliquez sur « Ajouter une limite ».

3. Sélectionnez les applications que vous souhaitez bloquer.

Une fois cela fait, vous devrez choisir combien de temps ces applications pourront être utilisées. Probablement une minute est préférable, il n’y a donc aucune possibilité pour les cambrioleurs de modifier les données de votre application iPhone.

1. Réglez l’heure.

2. Cliquez sur le + dans le coin supérieur droit de votre écran.

3. Pour forcer davantage le blocage des modifications de vos comptes, accédez à « Contenu et confidentialité » toujours dans l’onglet Temps d’écran.





4. Activez « Contenu et confidentialité » et faites glisser vers le bas jusqu’à la zone « Autoriser les modifications : ».

5. Ici, sélectionnez « Modifications de code » et « Ne pas autoriser ».

6. Répétez le point 5 pour « Modifications des comptes ».

Réactiver le code temporel et la fonctionnalité de l’écran

Après avoir terminé toutes ces étapes, vous pouvez être plus détendu face au vol de données et de comptes de vos applications iPhone.

Il convient de noter que vous pouvez désactiver cette fonctionnalité à tout moment et la réactiver. De plus, oublier le code à quatre chiffres que vous avez choisi peut entraîner des problèmes inutiles et une perte de temps.

A lire aussi…