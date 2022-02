Le plus grand arbre généalogique humain de tous les temps créé avec 27 millions d’ancêtres

Récemment, nous avons appris que l’humanité a peu de variations génétiques et que cela pourrait compromettre l’avenir de l’être humain. Cependant, il est important de comprendre comment les hommes et les femmes ont évolué tout au long de leur histoire. Ainsi, des chercheurs de l’Université d’Oxford ont créé le plus grand arbre généalogique humain jamais créé.

Il est surprenant de voir à quel point les individus du monde entier sont liés les uns aux autres. Et les résultats de l’étude nous donnent des détails sans précédent.

Et si vos ancêtres venaient de la préhistoire ?

Les deux dernières décennies ont vu des progrès extraordinaires dans la recherche génétique humaine, générant des données génomiques pour des centaines de milliers d’individus, dont des milliers de personnes préhistoriques. Cela soulève la possibilité passionnante de retracer les origines de la diversité génétique humaine pour produire une carte complète de la façon dont les individus à travers le monde sont liés les uns aux autres.

Jusqu’à présent, les principaux défis de cette vision étaient de découvrir une technique permettant de combiner des séquences génomiques provenant de nombreuses bases de données différentes et de développer des algorithmes pour traiter des données de cette taille. Cependant, une nouvelle méthode maintenant publiée par des chercheurs du Big Data Institute de l’Université d’Oxford peut facilement combiner des données provenant de plusieurs sources et s’adapter à des millions de séquences génomiques.

Fondamentalement, nous construisons un immense arbre généalogique, une généalogie pour toute l’humanité qui modélise exactement comment nous pouvons l’histoire qui a généré toutes les variations génétiques que nous trouvons chez les humains aujourd’hui. Cette généalogie nous permet de voir comment la séquence génétique de chaque personne se rapporte à toutes les autres, à travers tous les points du génome.

A expliqué Yan Wong, généticien évolutionnaire au Big Data Institute et auteur de premier plan.

Comme le souligne l’étude, les régions génomiques individuelles sont héritées d’un seul parent, mère ou père, l’ascendance de chaque point du génome peut être considérée comme un arbre. L’ensemble d’arbres, connu sous le nom de «séquence d’arbres» ou «graphe de recombinaison ancestrale», relie les régions génétiques dans le temps aux ancêtres où la variation génétique est apparue pour la première fois.

L’ADN ne ment pas

L’étude a intégré des données sur les génomes humains modernes et anciens provenant de huit bases de données différentes et comprenait un total de 3 609 séquences génomiques individuelles de 215 populations. Les génomes anciens comprenaient des échantillons trouvés partout dans le monde dont l’âge variait de 1 000 à plus de 100 000 ans.

Les algorithmes ont prédit où les ancêtres communs doivent être présents dans les arbres évolutifs pour expliquer les modèles de variation génétique. Le réseau résultant contenait près de 27 millions d’ancêtres.

Après avoir ajouté des données de localisation sur ces échantillons de génomes, les auteurs ont utilisé le réseau pour estimer où vivaient les ancêtres communs prédits. Les résultats ont capturé avec succès des événements clés de l’histoire de l’évolution humaine, y compris la migration hors d’Afrique.

Alors que la carte généalogique est déjà une ressource extrêmement riche, l’équipe de recherche compte la rendre encore plus complète. À cette fin, ils continueront d’intégrer les données génétiques au fur et à mesure qu’elles seront disponibles. Étant donné que les séquences d’arbres stockent les données de manière très efficace, l’ensemble de données peut facilement accueillir des millions de génomes supplémentaires.

Cette étude jette les bases de la prochaine génération de séquençage d’ADN. Au fur et à mesure que la qualité des séquences génomiques des échantillons d’ADN modernes et anciens s’améliorera, les arbres deviendront encore plus précis et nous pourrons éventuellement générer une carte unique et unifiée qui explique la descendance de toutes les variations génétiques humaines que nous voyons aujourd’hui.

Conclut le généticien Yan Wong.

Cette étude, bien que centrée sur l’être humain, pourrait voir sa méthode étendue à la plupart des êtres vivants ; des orangs-outans aux bactéries.