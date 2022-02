Facebook interdit aux médias russes de monétiser du contenu et d’afficher des publicités

Après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le monde est scandalisé par cet acte barbare et de nombreux appels sont lancés pour isoler les services en ligne russes. Certains événements physiques ont déjà été retirés du sol russe, et d’autres actions sont également à envisager.

Selon ce qui a été partagé par le responsable de la sécurité de Facebook, il est interdit aux médias russes de monétiser le contenu et d’afficher des publicités.

Facebook condamne l’attaque contre l’Ukraine et « punit » Poutine

Ce samedi, le chef de la politique de sécurité de Facebook, Nathaniel Gleicher, a annoncé des mesures contre les médias d’État russes en représailles à l’opération militaire russe en cours en Ukraine.

Cela semble être une autre façon de montrer à Poutine que le monde condamne fermement l’attaque contre l’Ukraine.

Les « tags » controversés qui signalent les médias d’Etat, essentiellement russes et chinois, ont commencé à s’afficher sur le réseau social à la mi-2020, et existaient déjà sur d’autres plateformes, comme Twitter.

Contenu contrôlé par l’État de Russie

La Russie se dit « violée dans ses droits et libertés »

Les médias russes ont rapporté qu’au cours des derniers jours, Facebook a censuré quatre médias russes : Zvezda, Sputnik, Lenta.ru et Gazeta.ru. En réponse, le vendredi 25, le Service fédéral de surveillance dans le domaine des communications, des technologies de l’information et des médias de masse, Roskomnadzor, a limité l’accès au réseau social en Russie.

Selon ce régulateur russe, Facebook « a violé les droits et libertés des Russes ». Une déclaration tout de même étrange venant d’un pays qui quelques heures plus tôt violait les droits et libertés d’un pays souverain !