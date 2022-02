Discord interdit la désinformation nuisible sur le Covid-19 sur sa plateforme

En un mot : à la suite d’autres plates-formes numériques telles que Reddit et YouTube, Discord a mis à jour ses directives communautaires avec de nouvelles règles sur la désinformation médicale dangereuse. Le service de messagerie instantanée interdira aux utilisateurs de publier « des informations de santé trompeuses susceptibles de causer des dommages physiques ou sociétaux ».

Le changement de politique a été annoncé vendredi dans un article de blog par le spécialiste principal de la politique de la plate-forme de Discord, Alex Anderson. Les règles visent explicitement la désinformation sur Covid-19, qui est devenue de plus en plus répandue sur le Web.

« Assurer l’exactitude des informations de santé en ligne n’a jamais été aussi important que pendant la pandémie de Covid-19 », lit-on.

Dans le blog, Discord a cité des types spécifiques de contenu qui relèveraient des nouvelles règles, y compris la rhétorique anti-vaccination, les remèdes dangereux contre les maladies et tout ce qui « pourrait entraver la résolution d’une urgence de santé publique ». Ils ont déclaré que les informations sur la santé sont trompeuses si elles « contredisent directement et sans équivoque le consensus le plus récent de la communauté médicale ».

La société a l’intention de sévir contre les théories du complot Covid-19, ces directives limitant les rumeurs non fondées et les allégations de santé largement démystifiées. Cependant, le message a également précisé qu’ils n’avaient pas l’intention de « punir les points de vue polarisants ou controversés », les expériences de santé personnelles non trompeuses, les commentaires et la satire étant exclus des règles.

Ces directives s’appliquent à la fois aux comptes individuels et aux serveurs organisés. Discord a précisé que les mesures d’exécution seraient prises en fonction de la gravité et des dommages potentiels de la désinformation, avec des sanctions allant des avertissements aux suspensions permanentes d’un compte ou d’un serveur.

Dans une interview avec The Verge, le directeur juridique de Discord, Clint Smith, a expliqué que « si quelqu’un poste sur Discord boit quatre onces d’eau de Javel et que votre corps sera débarrassé du coronavirus, c’est exploitable ». Il a également indiqué que la désinformation à faible risque ne donnera probablement pas lieu à une action.

« Si quelqu’un publie un article sur le maintien de cristaux contre votre poitrine pendant 5 minutes et que votre capacité pulmonaire s’améliore, ce n’est pas quelque chose contre quoi Discord va agir », a déclaré Smith.

La plate-forme de messagerie communautaire est la dernière d’une gamme d’entreprises technologiques qui ont tenté de lutter contre la désinformation liée à la santé. Après une pression publique massive, YouTube, Reddit et Facebook ont ​​tous apporté des changements de politique destinés à atténuer la rhétorique anti-vax croissante sur leurs plateformes. À l’inverse, le géant du streaming Spotify a refusé de supprimer des créateurs de premier plan tels que Joe Rogan pour des accusations d’allégations trompeuses de Covid-19.

Ce n’est pas la première fois que l’entreprise prend des mesures importantes pour freiner la propagation de contenus préjudiciables, avec des opérations en place qui luttent contre les contenus abusifs, l’extrémisme violent et les activités illégales. Dans son rapport de transparence couvrant le premier semestre 2021, Discord a déclaré avoir supprimé plus de 43 000 serveurs et interdit 470 000 comptes pour avoir enfreint les directives.

Seul le temps nous dira si Discord peut appliquer efficacement cette nouvelle politique à ses plus de 150 millions d’utilisateurs actifs et près de 6 millions de serveurs. Entre-temps, l’entreprise a publié des instructions sur la manière de signaler à son équipe des informations erronées préjudiciables.

Crédit image : Alexander Chatov