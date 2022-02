Nvidia a peut-être subi une attaque informatique et enquête déjà

Nvidia est le leader incontesté du marché des cartes graphiques. Ainsi, si quelque chose affecte l’entreprise nord-américaine, cela pourrait avoir un impact significatif à la fois sur le secteur et sur la vie de ses consommateurs.

Mais selon les dernières informations, il semblerait que le géant du GPU ait subi une attaque informatique. Et bien qu’il n’ait pas donné beaucoup de détails, Nvidia a déjà révélé qu’il « enquêtait sur un incident ».

Nvidia pourrait avoir subi une cyberattaque

Selon des informations récentes, ces derniers jours, les systèmes de messagerie et les outils de développement de Nvidia ont subi plusieurs pannes, pointant du doigt une éventuelle attaque informatique. Au Telegraph, qui a poursuivi l’information, la société de cartes graphiques a expliqué qu’elle « enquêtait sur un incident » et qu’elle n’avait plus rien à partager à ce sujet pour l’instant.

Ainsi, plusieurs sources indiquent que la marque fait face à une intrusion malveillante sur son réseau qui aura considérablement compromis les systèmes internes de Nvidia. Cependant, selon des informations, les services de courrier électronique de l’entreprise seraient déjà à nouveau opérationnels ce vendredi (25). En revanche, on ne sait toujours pas si les pirates présumés seront parvenus à collecter certaines données de Nvidia ou de ses clients, si la cyberattaque est ensuite confirmée.

Plus précisément, jusqu’à présent, rien ne prouve que ce problème soit lié de quelque manière que ce soit à la Russie, en tant que réponse possible aux sanctions appliquées au pays de Vladimir Poutine par les États-Unis.

Avant même l’invasion de la Russie, on parlait d’une éventuelle menace technologique, et Alejandro Mayorkas, secrétaire américain à la Sécurité intérieure, avait mentionné que « nous ne disposons d’aucune information indiquant qu’une cybermenace spécifique et crédible surviendra contre le territoire américain, mais il est de notre responsabilité d’être préparés« .