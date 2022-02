L’Ukraine demande à Apple de cesser de vendre des produits et de bloquer l’App Store en Russie

Malheureusement, nous vivons une guerre et les dernières nouvelles sont pratiquement liées à l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Et, comme prévu, le marché technologique subit également les conséquences de cette crise.

À cet égard, l’Ukraine a maintenant demandé à Apple de cesser de vendre ses produits et de bloquer l’App Store dans le pays russe.

Une guerre n’apporte jamais rien de bon, surtout pour des gens qui n’ont rien à voir avec les enjeux politiques et économiques derrière ces malheureux phénomènes. Plusieurs marchés sont fortement touchés et, bien sûr, le secteur technologique n’est pas épargné non plus.

L’Ukraine demande à Apple de cesser de vendre des produits en Russie

Selon des informations récentes, Mykhailo Fedorov, vice-Premier ministre ukrainien, a demandé à Apple de cesser de vendre ses produits et de fermer son App Store en Russie. Fedorov a demandé son soutien au PDG de la marque à la pomme, Tim Cook, par le biais d’une lettre indiquant que :

Le monde entier repousse l’agresseur en imposant des sanctions – l’ennemi doit subir des pertes importantes… [em] 2022, la technologie moderne est peut-être la meilleure réponse pour les chars, lançant plusieurs roquettes et missiles.

La lettre a été partagée publiquement via le compte Twitter officiel du vice-Premier ministre ukrainien.

Fedorov termine sa lettre en disant que « nous sommes convaincus que de telles actions motiveront la jeunesse et la population active russes à arrêter de manière proactive cette agression militaire honteuse« .

Actuellement, Apple possède une boutique en ligne et un App Store local en Russie. L’année dernière, la société s’est conformée à une exigence légale russe selon laquelle elle devait mettre en évidence les applications développées par des programmeurs locaux.

Plus tôt, Tim Cook avait mentionné qu’Apple faisait déjà tout son possible pour ses équipes en Ukraine, soutenant les efforts humanitaires locaux. Cependant, à ce jour, il n’y a eu aucune réponse du PDG d’Apple à la lettre de Fedorov.

Selon d’autres informations révélées, en raison des sanctions déjà appliquées, le service Apple Pay a cessé de fonctionner dans le pays de Poutine.