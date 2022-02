La PSP attrape les escrocs de MB WAY qui ont blessé 30 personnes

Les stratagèmes frauduleux utilisant MB WAY sont très courants. La technologie utilisée garantit la sécurité, mais la facilité d’utilisation permet aux fraudeurs de créer facilement des stratagèmes pour obtenir de l’argent.

La PSP a démantelé un groupe d’une dizaine d’individus soupçonnés d’avoir monté une escroquerie avec MB WAY qui a fait au moins 30 blessés.

MB WAY : les escrocs incitent les victimes à entrer des codes

Selon les informations recueillies par JN, des escrocs choisiraient des victimes dans des publicités sur des sites Internet. Il s’agissait de personnes qui annonçaient la vente de marchandises et qui ont ensuite été approchées par des escrocs.

Des particuliers se sont présentés comme des clients intéressés par l’achat des articles annoncés, déclarant vouloir payer MB WAY et incitant les victimes à installer l’application sur leur téléphone portable… et c’est là que l’arnaque entre en jeu.

Profitant de la méconnaissance des victimes sur le fonctionnement de l’application, les escrocs les ont amenés à introduire des codes leur permettant de prendre le contrôle des comptes bancaires des victimes. Des virements étaient alors effectués sur les comptes des membres du groupe ou des complices qui effectuaient immédiatement des retraits d’espèces.

MB WAY est la solution MULTIBANCO qui vous permet d’effectuer des achats en ligne et dans des magasins physiques, de générer des cartes virtuelles MB NET, d’envoyer, de demander de l’argent et de fractionner la facture et également d’utiliser et de retirer de l’argent via votre smartphone, dans une application spécifique ou dans le votre banque.

Quelles sont les recommandations de sécurité lors de l’utilisation de MB WAY ?