Les revenus du marché des smartphones montent en flèche et Apple laisse la concurrence derrière lui

Dans un marché de plus en plus actif, les grandes marques de smartphones comme Apple, Samsung et Xiaomi voient leurs revenus croître très fortement. De plus en plus sont vendus, en particulier les modèles haut de gamme.

Reflet de cette croissance, les revenus continuent également d’augmenter, révélant la vigueur du marché. Apple est au sommet et a mené cette croissance, laissant derrière lui tous ses concurrents.

Après des mois au cours desquels les ventes de smartphones ont chuté à des valeurs minimales, le marché des smartphones se redresse à un rythme élevé. C’est ce que montre le dernier rapport de Counterpoint Research qui a analysé les revenus générés par les fabricants de smartphones au cours de l’année écoulée.

Ceux-ci ont généré un total de 488 milliards de dollars de revenus en 2021, ce qui représente une augmentation de 7 % par rapport aux chiffres de 2020. Le prix de vente moyen des smartphones a augmenté de 12 % par an et a atteint 322 dollars grâce à la croissance des appareils 5G.

Apple est à nouveau en tête de liste avec des revenus totaux de 196 milliards et une part de 44% des revenus. Cupertino a vu une augmentation de la demande pour l’iPhone 13, ainsi qu’un intérêt persistant pour les modèles précédents. Le prix moyen a atteint 821 dollars, une valeur historique.

Ci-dessous, Samsung, avec 72 milliards de dollars et une croissance de 11 %. Le prix moyen de cette marque a augmenté de 5 % et s’est établi à 263 $ US, avec une croissance du milieu de gamme et du haut de gamme qui ont le plus contribué. Mettez en surbrillance ici pour tripler les revenus des modèles pliants,

Xiaomi et OPPO se distinguent également, avec respectivement 36 et 37 milliards de revenus. La croissance de Xiaomi s’est établie à 49 % par rapport aux valeurs de 2020, tandis qu’OPPO s’est établie à 15 % en termes de croissance moyenne des prix de vente.

Il y a encore de la place pour Vivo, avec ses 43 milliards de chiffre d’affaires, montrant le bon moment de la marque. Ce scénario montre l’évolution et la reprise du marché et le bon moment que connaissent les marques, notamment Apple, Samsung, Xiaomi et OPPO.