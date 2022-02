Conseil : Vous souhaitez améliorer n’importe quelle image sur votre Samsung sans rien installer ? Testez cette option

Nos smartphones sont des outils constamment présents. En plus de toutes les compétences en communication, ils se concentrent également sur la photographie et la capture d’images rapidement et directement.

Toutes ces images peuvent être utilisées tout de suite, mais il y a ceux qui veulent les améliorer. Samsung a un excellent outil sur ses smartphones qui améliore n’importe quelle image sans rien installer. Voyez comment vous pouvez l’utiliser.

L’amélioration d’une image peut être un processus complexe si les bons outils ne sont pas présents. Samsung a résolu ce problème en donnant à ses smartphones des fonctionnalités supplémentaires dans sa galerie. Il peut recréer n’importe quelle image, l’améliorer, quelle que soit son origine.

Pour l’utiliser, il faut ouvrir l’application Samsung Gallery, présente nativement sur ces smartphones, et choisir l’image que l’on souhaite améliorer. Cela peut provenir de n’importe quelle source, même d’Internet et avec une qualité réduite ou d’autres problèmes.

Vous devez ensuite cliquer sur les 3 points présents dans la zone en bas à droite, ouvrant le menu contextuel, où vous trouverez l’option de remastériser la photo. Il s’agit d’un processus simple et très rapide, dans lequel l’image est analysée puis recréée pour l’utilisateur.

Dans le résultat final, vous trouverez certainement des différences et des améliorations. Ceux-ci peuvent être évalués immédiatement, simplement en utilisant la barre de navigation. Ils peuvent glisser vers la gauche ou vers la droite, en comparant l’original avec la nouvelle création.

Si vous aimez ce qui a été créé, vous pouvez enregistrer l’image dans la galerie, en remplaçant l’original ou en créant une nouvelle copie. Cela sera immédiatement disponible pour une utilisation par les utilisateurs, quel que soit ce que l’utilisateur choisit.

C’est de cette manière simple et rapide que vous pouvez améliorer n’importe quelle image ou photographie à l’intérieur d’un smartphone Samsung. Choisissez simplement l’image et tout est géré automatiquement. Vous devez garder à l’esprit que cela ne s’améliore pas toujours, surtout dans le cas d’images de bien meilleure qualité.