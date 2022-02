Google veut donner plus à Chrome et va permettre l’envoi de mots de passe entre utilisateurs

Google a accéléré le développement de nouvelles fonctionnalités dans Chrome, pour le rendre encore meilleur et apporter aux utilisateurs des changements importants. Ce navigateur est déjà un centre de contrôle pour les utilisateurs et où ils font confiance à leurs données.

Cela s’est vu récemment avec la possibilité d’ajouter manuellement des mots de passe, améliorant cette gestion. Google veut maintenant amener ce gestionnaire encore plus loin, avec une nouveauté importante. Vous voulez autoriser les utilisateurs à envoyer des mots de passe à d’autres.

Chrome est déjà bien plus qu’un simple navigateur. Pour beaucoup c’est un véritable outil de gestion et où beaucoup travaillent directement. C’est une passerelle vers Internet, mais où toutes les informations sont stockées et prêtes à être utilisées.

Cela peut être vu avec le gestionnaire de mots de passe de Chrome, qui reçoit de plus en plus de nouvelles et d’améliorations. Modifier, ajouter et utiliser cet élément plus rapidement et plus directement le rend meilleur et encore plus utile pour les utilisateurs et pour les visites qu’ils effectuent sur Internet.

La grande nouveauté qui se prépare veut pousser encore plus loin ce gestionnaire de mots de passe. Il veut leur permettre de partager des mots de passe entre eux, de manière sûre et très rapide. Il est déjà dans Chromium et sera très bientôt visible dans le navigateur Google.

une nouvelle possibilité surgira et leur permettre d’envoyer chacun des mots de passe à d’autres utilisateurs. On ne sait pas encore comment, mais ce sera certainement dans un environnement sûr, afin de protéger cet élément durant ce processus.

Cette soumission de mot de passe devra certainement être très sécurisée, pour protéger cet élément essentiel. En même temps, il devra proposer quelque chose à l’utilisateur à préférer à la simple copie, qui est déjà présente dans ce même menu Chrome.

N’étant pas une option qui sera utilisée de manière récurrente, elle est certainement importante pour la gestion des mots de passe dans ce navigateur. Il rend la gestion de cet élément essentiel plus simple et certainement plus sûre, comme Google le montre si souvent.