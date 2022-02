Les smartphones Nokia interdits en Allemagne et en Suisse et disparaissent de plus de pays

Après avoir été l’un des leaders mondiaux du marché des smartphones, Nokia a fini par perdre de sa pertinence en passant entre les mains de Microsoft. L’entreprise a survécu à cette expérience et continue aujourd’hui d’être présente sur les marchés mondiaux.

Un procès qui a été intenté contre Nokia vient d’avoir un impact très important. La marque est interdite de vente de smartphones en Allemagne et en Suisse, et a également disparu d’autres pays d’Europe.

HMD porte plainte devant le tribunal

En dépit d’être une marque mondiale, c’est en Europe que Nokia et HMD ont une grande partie de leur succès. C’est une marque qui captive toujours les utilisateurs et qui a apparemment maintenant des problèmes pour maintenir la disponibilité de ses smartphones.

Cette baisse de l’offre d’équipements Nokia semble avoir une cause bien identifiée, mais elle ne sera guère remarquée par les clients. Résultat d’un procès qui a opposé Nokia à VoiceAgeEVS LLC, pour utilisation sans licence du codec audio Enhanced Voice Services, en particulier dans les appels VoLTE

HMD est défendeur dans plusieurs procès intentés par VoiceAgeEVS LLC (« VAEVS ») dans diverses juridictions, dont l’Allemagne. Nous sommes déçus de l’achèvement du processus d’application de VoiceAge en Allemagne en décembre et avons déposé une plainte. En attendant, nous garantissons qu’aucun des appareils proposés et distribués en Allemagne ne prend en charge EVS

Nokia a été interdit en Allemagne et en Suisse

Le résultat a été, pour l’instant, l’interdiction des ventes de smartphones Nokia par HMD en Allemagne et en Suisse. La marque a déjà réagi, comme on peut le voir ci-dessus, et a retiré tous ses équipements de ces marchés. Seuls les modèles Nokia G11 et G21 sont restés.

Les smartphones disparaissent des autres pays

La chose la plus étrange à propos de ce processus est qu’apparemment, HMD a pris cette décision d’une autre manière. Dans la plupart des pays européens, la disponibilité des smartphones Nokia est proche de zéro, même sur des marchés comme le français, l’espagnol, l’italien et même le finlandais.

La cause de cette situation n’est pas connue, ni quand elle sera résolue par HMD. Il est certain que Nokia devra remplacer toute sa gamme d’équipements, même s’il doit se conformer aux décisions de justice.