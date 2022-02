Review: OPPO Find N – un avenir de pliables

Le segment des smartphones est en constante évolution et dans les années à venir, nous verrons les pliables comme une habitude de consommation. Cependant, pour le moment, l’offre est encore assez limitée, mais il n’y a plus aucune marque qui cache son intérêt pour ces appareils, où OPPO s’impose comme la dernière entrée dans le monde des smartphones pliables.

Bien qu’il ne soit pas encore disponible pour le Portugal, OPPO Find N nous a été confié pour une première analyse.

OPPO Find N a été lancé à la mi-décembre en tant que premier smartphone pliable de marque OPPO, destiné, pour l’instant, au marché chinois. Nous ne savons pas si cette machine sera une réalité au Portugal, mais la vérité est qu’elle est déjà une passerelle pour le constructeur vers le nouveau segment.

Pourtant, OPPO nous a fourni une unité de test afin que nous puissions essentiellement évaluer la qualité de construction et la convivialité.

Avant de donner un avis, il est important de parler des spécifications.

Spécifications générales de OPPO Find N

OPPO Find N dispose d’un écran frontal AMOLED de 5,49″ avec un rapport d’aspect de 18:9 et une résolution de 988 x 1972 pixels. L’écran pliable est de 7,1″ avec une résolution de 1792 x 1920 pixels. L’écran pliable est doté de la technologie LTPO AMOLED, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, HDR10+ et une luminosité maximale de 1000 nits.

Il est équipé de l’interface utilisateur Android 11 et ColorOS 12, mais étant une version d’essai, il a été livré avec une ROM chinoise. La machine dispose de deux versions de 8 et 12 Go de RAM avec respectivement 256 et 512 Go. Le processeur qui l’équipe est le Snapdragon 888 5G de Qualcomm.

Au total, le smartphone est livré avec 5 caméras, dont trois font partie du module principal et les deux autres sont attribuées à chacun des écrans. Le module caméra principal dispose alors d’un grand angle de 50 MP, d’un téléobjectif de 13 MP et d’un ultra grand angle de 16 MP.

Les autres appareils photo sont les mêmes, 32 MP par 26 mm, avec une ouverture f/2.4. Vous permet de filmer une vidéo 1080p à 30fps. La caméra principale enregistre en 4K à 30 et 60 ips ou en 1080p à 30/60/120 ips.

Il est équipé des technologies Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Bluetooth 5.2, dispose de NFC, de haut-parleurs stéréo, d’un capteur d’empreintes digitales sur le côté et dispose ensuite de tous les capteurs habituels nécessaires à l’utilisation du smartphone.

La batterie est de 4500 mAh, se charge à 33W filaire et sans fil à 15W. Il permet également la charge inversée, c’est-à-dire la charge sans fil d’autres appareils à 10W.

Construction et conception

L’OPPO Find N apparaît comme une machine à plier et ce sont les petits détails autour de cette fonctionnalité qui nous apportent le plus de curiosité.

Tout d’abord, regardez la dimension. Nous parlons d’un smartphone qui pèse 275 g et qui, lorsqu’il est ouvert, mesure 132,6 x 140,2 x 8,0 mm, comme une petite tablette, et lorsqu’il est fermé, il mesure 132,6 x 73 x 15,9 mm. Bien que fermé, il devient un peu épais, la vérité est qu’il peut être facilement placé dans une poche de pantalon ou même dans les poches dédiées à ce type d’appareil dans les sacs à dos et les valises.

A titre de comparaison, le Z Fold 3 de Samsung est plus long de quelques centimètres (158,2 x 67,1 x 14,4-16 mm), et cela s’avère plus inconfortable notamment pour mettre le smartphone dans la poche et la proportion de l’écran avant finit également par s’alourdir. être inadapté à la façon dont les applications sont conçues.

La charnière – comment fonctionne la structure de flexion ?

Le Flex Joint de l’OPPO Find N comporte 136 composants avec une précision élevée allant jusqu’à 0,01 mm, « garantissant que l’articulation fonctionne aussi bien que les articulations du corps humain », selon le fabricant lui-même.

La conception unique de la charnière goutte d’eau d’OPPO résout certains des plus gros problèmes des appareils pliables en élargissant l’angle de pliage de l’écran et en offrant un coussin lorsque l’écran se plie, ce qui entraîne un pli minimum jusqu’à 80 % moins visible par rapport aux autres appareils, selon à TÜV.

La conception élimine également pratiquement l’espace entre les écrans lorsqu’ils sont pliés, offrant un look plus intégré et protégeant mieux l’écran intérieur des rayures. L’écran Serene peut être plié plus de 200 000 fois sans pratiquement aucun pli.

La structure Flex permet à l’appareil de se tenir debout lorsqu’il est déplié à n’importe quel angle entre 50 et 120 degrés. En conjonction avec une gamme de fonctionnalités logicielles qui tirent parti de l’écran pliable, le mode FlexForm d’OPPO Find N offre aux utilisateurs la possibilité d’adapter l’appareil à un large éventail de scénarios d’utilisation.

Mais n’y a-t-il pas vraiment des plis ?

Il est important de réaliser que dans ce type de smartphone, actuellement, on ne peut pas s’attendre à un écran totalement plat, une fois ouvert. Bien que le pli ne soit pas aussi prononcé que nous l’avons vu dans le premier pliage apparu sur le marché, il y a un pli visible. Cependant, ce n’est pas un pli qui perturbe l’utilisation, notamment lors de la visualisation de contenu multimédia.

les écrans

L’écran pliant de l’OPPO Find N est doté de la technologie LTPO AMOLED et de 7,1 pouces, avec une résolution de 1792 x 1920 pixels. De plus, il offre un taux de rafraîchissement de 120 Hz, HDR10+ et une luminosité maximale de 1000 nits.

Cet écran présente un rapport d’aspect de 8,4: 9 et le contenu peut être visualisé à la fois horizontalement et verticalement.

L’écran extérieur est doté de la technologie AMOLED de 5,49″ avec un rapport d’aspect de 18:9 et une résolution de 988 x 1972 pixels. , ainsi, nous avons des applications optimisées, le contenu visible ne manque pas et lorsque vous ouvrez le smartphone, il y a alors un écran plus grand, au cas où il y aurait un besoin.

En termes de résolution et d’expérience de visionnage, les deux fonctionnent bien. Cependant, compte tenu des exigences de l’écran pliable, l’expérience dans les environnements lumineux est dégradée.

Caméras OPPO Find N

L’OPPO Find N est équipé de 5 caméras, dont deux sont considérées comme des caméras « avant » ou selfie. Ce sont des caméras positionnées sur les écrans, dans une petite perforation, et elles sont toutes les deux de 32 MP 26 mm, avec une ouverture f/2.4. Ils vous permettent également de filmer des vidéos 1080p à 30 ips.

En termes de résultats d’images capturées, nous avons une caméra très compétente, capable de capturer beaucoup de détails, même dans des conditions de faible luminosité.

Le module principal est livré avec un grand angle de 50 MP avec ouverture f/1.8 et stabilisateur d’image optique, un téléobjectif de 13 MP avec ouverture f/2.4 et zoom optique jusqu’à 2x et, enfin, un ultra grand angle de 16 MP (f/ 2.2) avec un angle de 123º.

L’application appareil photo s’ajuste au format 18:9 de l’écran avant, ainsi qu’au format 18,5:19 de l’écran large, ainsi qu’à l’écran en position L, permettant au smartphone de photographier ou de filmer sur une surface sans le besoin d’un soutien supplémentaire.

Les résultats sont à la hauteur des attentes pour le matériel présenté et pour le positionnement du produit lui-même.

Un futur du pliage…

Ce que nous avons vu à OPPO Find N révèle la voie que le marché des smartphones, en général, flambe avec une grande maîtrise. À l’heure actuelle, les fabricants créent encore les besoins des utilisateurs tout en améliorant les technologies complexes associées aux appareils pliables.

Certes, d’ici un an ou deux, nous aurons des propositions solides, pas seulement en termes de structure. Les logiciels développés par les différentes sociétés dédiées aux appareils mobiles s’adaptent également lentement et c’est un point fondamental dans le développement du segment.

Quant à l’OPPO Find N, malgré les limitations d’utilisation dues au système d’exploitation, il a été possible de vérifier que le constructeur est parvenu à développer un premier pliable, déjà assez intéressant, avec une structure de qualité. L’écran doit encore évoluer pour répondre aux exigences de visualisation des consommateurs d’appareils haut de gamme.

Ce qui m’a beaucoup plu, ce sont les proportions de l’écran et l’espace qu’elles occupent dans la structure, l’écran externe garantissant une expérience utilisateur complète avec les applications correctement ajustées.

Comme mentionné, cette version du smartphone OPPO ne devrait pas atteindre le marché occidental, mais la voie est tracée pour qu’à l’avenir, nous puissions avoir un OPPO Find N accessible à tous.

Netcost-security.fr remercie OPPO d’avoir fourni l’équipement d’analyse.