Volvo a acheté 1500 Apple Watch à livrer à ses mécaniciens

L’Apple Watch est un outil qui peut être un atout même en termes de performances professionnelles. Plus que l’aspect santé et bien-être, l’aspect divertissement, la smartwatch d’Apple a été mise à la disposition de 1 500 ingénieurs de service Volvo.

L’objectif est que les ingénieurs de service utilisent Apple Watch pour améliorer la communication et rationaliser le processus de maintenance des véhicules, afin de mieux servir les clients.

Selon les informations partagées par ComputerWorld, Volvo a considérablement augmenté la satisfaction de ses clients après avoir équipé ses 1 500 ingénieurs de service d’une Apple Watch à porter pendant la journée. Si à première vue, cela semble être un petit changement, en pratique, cela reflète un changement culturel important au sein de l’entreprise.

Elle est aujourd’hui activement engagée dans la transformation numérique de son activité.

Où dans le processus une Apple Watch peut-elle être utile chez Volvo ?

Volvo a équipé ses ingénieurs (techniciens d’entretien en atelier) d’une Apple Watch et d’un iPhone (où ils exécuteront l’application Volvo Service) pour les aider à travailler plus efficacement que jamais. L’objectif principal de l’entreprise est d’améliorer le service à la clientèle car elle reconnaît que les techniciens sont le principal point de contact avec le client tout au long de la vie de la Volvo qu’il conduit.

Selon l’entreprise, un ingénieur recevra une notification lorsqu’un client arrivera au garage avec sa voiture. De cette façon, la montre affichera le nom du client, les notes pertinentes et les détails de la voiture.

Pendant la réparation, les ingénieurs peuvent accéder aux informations, et une fois la maintenance terminée, les techniciens peuvent appeler directement le client pour l’informer. En outre, ils peuvent également programmer et effectuer un appel de suivi.

Accès plus rapide aux informations qui sont à portée de main de tout le monde

L’avantage est qu’avec toutes ces informations disponibles via la montre (et l’application iPhone qui l’accompagne), les ingénieurs n’ont pas besoin d’utiliser des enregistrements papier ou d’accéder à un PC pour rester à jour.

Non seulement cela prend du temps, mais apprendre à utiliser ces systèmes prend du temps. Selon l’entreprise, il a fallu jusqu’à 6 mois pour former les nouvelles recrues sur les 15 systèmes informatiques différents que Volvo utilisait auparavant.

Avec l’Apple Watch, j’ai tout ce dont j’ai besoin pour mon travail à mon poignet. Il est également beaucoup plus facile de former un nouveau technicien sur l’Apple Watch et l’iPhone que sur nos systèmes de bureau.

A expliqué Johnnie Andersson, technicien de service personnel de Volvo.

Cet outil permet une amélioration des performances, en gardant l’accent sur le service et une connexion beaucoup plus grande avec le client. Le tout avec une Apple Watch, un iPhone et l’application développée par Volvo pour iOS et watchOS.

Nous avons constaté une réduction de 40 % des impressions papier. On voit aussi des techniciens utiliser leur nouveau kit pour effectuer d’autres tâches. Certaines équipes utilisent la fonction Walkie-Talkie pour communiquer entre elles dans l’ensemble de l’établissement.

