La guerre de la Russie contre l’Ukraine a un impact sur l’industrie des puces

Comme nous l’avons déjà mentionné à plusieurs reprises ici, la pandémie de COVID-19 a joué et continue de jouer un rôle important dans la pénurie de puces. Cependant, à l’heure où le virus semble mieux maîtrisé, il y a désormais une nouvelle inquiétude dans le segment de l’industrie.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie pourrait désormais également avoir un impact sur cette pénurie de composants, et il semble qu’elle affecte déjà légèrement le secteur. La raison en est que l’Ukraine est l’un des plus gros fournisseurs de néon, un élément important pour la fabrication des puces.

Malheureusement, nous vivons un moment de grande tension en Europe, et par conséquent dans le reste du monde. La guerre a commencé avec les invasions russes de l’Ukraine jeudi (24), une situation qui a déjà favorisé plusieurs vagues de solidarité aux quatre coins de la planète, avec de nombreux messages de soutien, alors que le conflit s’intensifie et que des familles entières quittent le pays ukrainien. à la recherche de sécurité.

Le scénario que nous voyons à la télévision, dans les journaux et sur les réseaux sociaux parle de lui-même, et c’est un grave problème qui a déjà un impact sur plusieurs secteurs.

L’invasion russe de l’Ukraine impacte l’industrie des puces

Après les conséquences causées par la pandémie, qui semble entre-temps plus stabilisée, l’invasion russe de l’Ukraine conditionne désormais également l’industrie technologique, notamment en ce qui concerne le segment des puces. Malgré le fait que de nombreuses entreprises disposent actuellement d’un stock plus élevé qu’il y a quelques mois, si le conflit se poursuit plus longtemps, il y aura certainement un impact négatif et significatif sur la production de composants électroniques.

En effet, l’Ukraine fournit plus de 90 % du néon de qualité semi-conducteur aux États-Unis d’Amérique. Il s’agit d’un élément fondamental appliqué aux lasers utilisés dans la fabrication de puces. De plus, le gaz, qui est un sous-produit de la sidérurgie russe, est purifié en Ukraine, selon la société d’analyse de marché Techcet.

De plus, le palladium, un métal utilisé dans les capteurs, les composants de mémoire et d’autres applications, est en grande partie produit en Russie, dont environ 35 % sont destinés au marché nord-américain.

Selon une source de l’industrie japonaise des puces qui s’est exprimée sous couvert d’anonymat :

Les fabricants de puces ne sont pas directement touchés, mais les entreprises qui fournissent les matériaux pour la fabrication de semi-conducteurs, qui achètent des gaz, notamment du néon et du palladium, à la Russie et à l’Ukraine le sont. La disponibilité de ces matériaux est déjà limitée, toute pression supplémentaire sur l’offre pourrait faire grimper les prix. Ceci, à son tour, peut entraîner une hausse des prix des puces.

Par conséquent, certaines entreprises recherchent déjà d’autres solutions. La holding néerlandaise ASML, par exemple, a déclaré mercredi dernier (23) qu’elle étudiait déjà d’autres alternatives pour obtenir du néon.