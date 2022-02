Assassin’s Creed Valhalla est gratuit jusqu’à lundi et plus de la moitié jusqu’à mercredi

La gratuité, c’est bien : février et mars sont d’énormes mois de sortie pour les joueurs. De grands noms comme Horizon Forbidden West, Elden Ring, Dying Light 2 et The Legend of Zelda: Majora’s Mask (Switch) ont déjà atterri. Encore plus de titres AAA sont sur le pont pour le mois prochain, notamment Gran Turismo 7, GTA 5 (versions de nouvelle génération), GhostWire: Tokyo et Tiny Tina’s Wonderlands, pour n’en nommer que quelques-uns. Si cela ne suffit pas, voici quelques jeux gratuits pour vous.

Bien qu’il soit sorti depuis un an et demi maintenant, Assassin’s Creed Valhalla se classe toujours parmi nos « Meilleurs jeux PC actuels et récents (vous devriez jouer). Si vous n’y avez pas encore joué, c’est le moment idéal pour Essayez avant d’acheter.

Désolé pour l’avis tardif, mais depuis hier, Ubisoft a rendu Assassin’s Creed Valhalla gratuit jusqu’au 28 février. Si vous vous dépêchez, cela vous donne encore plus de 72 heures pour potentiellement terminer l’histoire principale (environ 60 heures) aussi longtemps car votre cœur n’explose pas à cause d’une surdose de boissons énergisantes et de sessions de jeu de 24 heures.

Mais sérieusement, il est peu probable que vous y parveniez, mais vous aurez au moins un bon aperçu de si vous voulez ou non l’acheter. Heureusement, il est actuellement réduit de 60% sur toutes les plateformes jusqu’au 3 mars. Donc, continuer après la fin de l’essai ne vous coûte que 24 $ pour l’édition standard, 32 $ pour l’édition de luxe (normalement 80 $), et le pass saisonnier est réduit à 20 $— une remise de 50 %.

Si cela ne vous suffit pas, les membres PlayStation Plus ont quatre excellents choix gratuits pour mars. Au cours des derniers mois, les cadeaux PS + ont été plutôt fades, mais le mardi 1er mars, les membres peuvent ajouter Ark: Survival Evolved (PS4), Team Sonic Racing (PS4), Ghostrunner (PS5) et Ghost of Tsushima: Legends ( PS4 et PS5) à leur bibliothèque gratuitement.

Sonic Team Racing et Ark: Survival Evolved ont obtenu des notes médiocres dans les années 70, mais ce n’est pas mal d’être gratuit. Ghostrunner, au contraire, a été chaleureusement accueilli par les critiques et les joueurs, tandis que Ghost of Tsushima a également été bien accueilli. Cependant, Ghost of Tsushima: Legends est une extension que Sucker Punch a ajoutée en octobre 2020 et qu’elle a ensuite transformée en un titre autonome. Il propose son propre récit avec des missions coopératives à deux joueurs, un mode survivant à quatre joueurs et un mode raid avec un équipement unique si vous terminez les trois parties du raid.

La quantité de jeux disponibles en ce moment est un peu écrasante. Horizon Forbidden West, Dying Light 2 et Elden Ring ont été lancés ce mois-ci, et le patch de nouvelle génération Cyberpunk 2077 est arrivé le 15 février. Ensuite, nous avons des jeux très attendus dans les magasins le mois prochain, notamment Gran Turismo 7 (4 mars), Tiny Tina’s Wonderlands (25 mars) et Ghostwire: Tokyo (25 mars). Grand Theft Auto V devrait également être lancé le 15 mars. Combiné avec le Vahalla et les prochains cadeaux PS +, les joueurs ont beaucoup de contenu dans lequel investir leur temps et leur argent.