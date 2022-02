WhatsApp : qu’advient-il du compte d’un utilisateur après sa mort ?

Contrairement à ce qui est possible sur Facebook, lorsqu’un utilisateur décède, WhatsApp ne permet pas la création d’un profil en sa mémoire. Alors, découvrez ce qu’il advient du compte d’un utilisateur sur le service de messagerie après sa mort.

Comme nous le verrons, vous pouvez attendre qu’il soit supprimé, ou vous pouvez le supprimer plus tôt.

Comme nous le savons, chaque utilisateur crée un compte sur le service de messagerie WhatsApp via son numéro de téléphone. En cas de décès, ce contact sera supprimé du registre et éventuellement recyclé par une autre personne. Cependant, alors que les opérateurs attendent environ six mois pour effectuer ce recyclage de numéros, WhatsApp ne prévoit que 120 jours (quatre mois) d’inactivité.

Or, pour la messagerie, un compte inactif est celui dont le téléphone mobile n’a pas été connecté à Internet, car il est éteint, par exemple, pendant cette période. Par conséquent, après quatre mois d’inactivité, il est automatiquement supprimé.

Une fois le compte supprimé, l’utilisateur sera supprimé de tous les groupes et la photo de profil, ainsi que toute information supplémentaire, seront supprimées. Les conversations, cependant, resteront disponibles pour les autres.

En cas de suppression automatique, la sauvegarde locale sera toujours disponible et pourra être récupérée si vous vous réinscrivez sur le même téléphone mobile. Autrement dit, WhatsApp supprimera le compte, mais si la carte SIM est toujours active, le numéro peut être enregistré sur le même téléphone mobile, récupérant les données.

Comment supprimer le compte plus tôt ?

Si vous préférez supprimer le compte de l’utilisateur décédé avant quatre mois d’inactivité, vous pouvez choisir l’une des deux options. Tout d’abord, vous pouvez le supprimer manuellement comme indiqué ci-dessous. Il convient de noter que, de cette manière, le processus ne sera pas réversible, c’est-à-dire qu’il ne pourra pas être récupéré.

D’autre part, si vous n’avez pas accès au compte, vous devez contacter le support technique de WhatsApp, afin qu’il puisse effectuer le processus pour vous. Vous pouvez le faire par e-mail ([email protected]), ou par chat. Il est prévisible que vous devrez fournir des documents prouvant le décès de l’utilisateur, ainsi qu’une autorisation pour demander la suppression du compte.

Comment garder le compte WhatsApp actif ?

Si vous souhaitez garder actif le compte d’un utilisateur décédé, assurez-vous simplement d’y accéder au moins tous les quatre mois. Ceci, en tenant compte de la période d’inactivité de 120 jours définie par WhatsApp.

De plus, vous devez vous assurer que la carte SIM est active et n’est pas annulée en raison d’un non-paiement ou d’une inactivité, par l’opérateur.

A lire aussi :