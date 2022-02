L’alerte a été donnée par le directeur du National Reconnaissance Office aux États-Unis (Bureau de reconnaissance nationale des États-Unis – NRO). La Russie, compte tenu de l’alliance des pays de l’OTAN pour aider l’Ukraine, pourrait préparer quelque chose de plus grand. Nous savons qu’il s’agit d’une guerre qui va bien au-delà des frontières et des armes dans un monde connecté par Internet et les milliers de satellites positionnés au-dessus de la Terre.

Les communications et les services GPS pourraient être compromis par une éventuelle attaque militaire russe contre des satellites.

Les satellites pourraient également être la cible de la Russie dans cette guerre

Le directeur du National Reconnaissance Office aux États-Unis – NRO -, Christopher Scolese a laissé un avertissement important aux opérateurs de satellites. Scolese estime que la Russie pourrait attaquer des satellites pour perturber les communications et les services GPS dans le cadre de la stratégie militaire d’invasion de l’Ukraine et, par conséquent, appelle à renforcer la protection de ces systèmes.

Lors de la conférence sur l’espace de défense et de renseignement de la National Security Space Association, le chef de la NRO a déclaré qu’il était clair que la Russie était déterminée à faire ce qu’elle voulait en Ukraine et que « ce que la Russie veut, c’est gagner ».

Donc, si le conflit sur « Terre » devient incontrôlable, il y a une forte probabilité que les attaques se déplacent vers « l’Espace ».

Il est juste de supposer que, dans la mesure où ils le peuvent, et dans la mesure où ils le peuvent [Rússia] estiment que le conflit est hors de leur contrôle, ils sont plus susceptibles d’étendre les attaques dans l’espace.

De plus, sans préciser les actions que la Russie peut entreprendre, Scolese a déclaré qu’il est facile, sur la base du comportement passé, d’imaginer que certaines interférences sont déjà en cours avec les satellites de navigation et la localisation GPS, par exemple.

Quel est le rôle du NRO ?

Le NRO exploite des satellites espions appartenant au gouvernement américain, mais la collecte d’images et d’informations ne se limite pas aux satellites gérés par le gouvernement, mais de plus en plus cette collecte est effectuée et distribuée par des opérateurs de satellites commerciaux tels que Maxar, Planet et BlackSky.

C’est en ce sens que toute tentative d’interrompre la capacité des États-Unis à collecter des informations pourrait avoir des conséquences tant pour le secteur privé que pour le secteur public.

Je dirais à tout le monde que l’important est de s’assurer que vos systèmes sont sécurisés et que vous gardez une trace de ces systèmes, car nous savons que les Russes sont des cyberacteurs efficaces. Il vaut mieux être préparé que d’être surpris.

La vérité est que l’armée américaine a longtemps craint que la Russie et la Chine ne bloquent les signaux GPS et les satellites de communication pendant un conflit, ce qui compromettrait considérablement la défense et le contrôle aériens et terrestres. .

En plus de mettre en péril le signal GPS par des attaques d’interférences électroniques, la Russie pourrait également cibler les utilisateurs de GPS militaires américains avec des données PNT falsifiées.

Dans un conflit militaire actif, même de brèves falsifications de PNT ou des coupures de signal peuvent faire la différence si elles sont combinées avec d’autres opérations.

Une défaillance de ce système de navigation peut causer des ravages dans toutes les activités militaires impliquant des aéronefs, des navires, des munitions, des véhicules terrestres et des troupes au sol.