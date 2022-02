Android 13 : Votre OPPO recevra-t-il ? Liste des smartphones qui passent à cette version

Avec Android 13 présenté dans sa version de test, il est temps pour les marques de commencer à travailler pour assurer le support de leurs modèles. Il s’agit encore d’une version très précoce, mais elle montre déjà la voie à suivre.

OPPO, qui se préoccupe de plus en plus des mises à jour, aura certainement son mot à dire ici. Ainsi, la liste des smartphones qui recevront probablement cette nouvelle version et gagneront de nouvelles fonctionnalités est apparue.

Liste des smartphones OPPO avec Android 13

Avec ColorOS, OPPO a garanti les mises à jour et les nouveautés de son équipement. C’est votre personnalisation et l’endroit où vous intégrez ce que Google crée pour Android, afin de maintenir les smartphones à jour et avec tous les correctifs de sécurité.

Maintenant qu’Android 13 commence à prendre forme, il est temps de savoir quels smartphones recevront cette version. Les marques ont pris des engagements croissants et OPPO a également garanti une amélioration. La liste ci-dessous présente les smartphones qui recevront certainement le nouvel Android

Modèles éligibles

Reno 7 5G

Reno 7Z 5G

Reno 7 Pro 5G

Rhin 6

Reno 6 Pro 5G

Reno 6 Pro Plus

F19 Pro Plus 5G

Trouver X5 Pro 5G

A96 5G

K9s 5G

Reno 5 Pro Plus

Reno 5 Pro 5G

Trouver X3 Pro

F21 Pro Plus 5G

Trouver X5 5G

Reno 7 Pro

Trouver X5 Pro

Trouver N 5G

Modèles probablement éligibles

A55 4G

F19

A74 5G

F19 Pro

A53s 5G

A76

Il est important de noter qu’il ne s’agit pas encore d’une liste officielle et qu’il n’y a toujours pas de calendrier pour la sortie de la nouvelle version. Il est basé sur l’engagement de la marque à mettre à jour ses smartphones et ce qui devrait être présenté.

Les mises à jour dépendent de l’engagement de la marque

OPPO a dévoilé sa liste de mises à jour et pour le moment ce qui est défini dépend des différentes familles d’équipements. En plus des mises à jour Android, une période de mises à jour de sécurité est également garantie.

Find X Series : reçoit 3 mises à jour Android et 4 ans de mises à jour de sécurité

Série Reno : Reçoit 2 mises à jour Android et 4 ans de mises à jour de sécurité

Série F : reçoit 2 mises à jour Android et 4 ans de mises à jour de sécurité

Serie A : Reçoit 1 mise à jour Android et 3 ans de mises à jour de sécurité

C’est sur la base de ces informations que les utilisateurs de ces smartphones doivent être guidés. Des mises à jour d’Android 13 sont promises et OPPO devra respecter son engagement, garantissant ainsi les mises à jour nécessaires, que tout le monde attend.