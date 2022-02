Windows 11 prévisualise les ajustements de la barre des tâches en mode tactile

En bref : Ce mois-ci, quelques nouvelles versions de Windows 11 Insider Preview ont commencé à ajouter plus de fonctionnalités pour les utilisateurs d’écran tactile. Ils incluent principalement des fonctions tactiles et gestuelles pour la barre des tâches, le menu Démarrer et d’autres fonctions disponibles sur le bureau.

La version 22557 de Windows 11 Insider Preview de la semaine dernière était une version raisonnablement importante. Parmi ses ajouts figuraient de nouveaux gestes tactiles pour ouvrir et fermer le menu Démarrer. Les utilisateurs disposant d’écrans tactiles peuvent désormais balayer la barre des tâches vers le haut pour ouvrir le menu.

Ils peuvent balayer vers la gauche ou vers la droite dans le menu pour basculer entre les applications épinglées, toutes les applications et les applications recommandées. Glisser vers le bas ferme le menu Démarrer, et les mêmes gestes en bas à droite de la barre des tâches ouvriront et fermeront les paramètres rapides.

La build 22563 de cette semaine offre aux utilisateurs une barre des tâches optimisée pour les tablettes. Sur une tablette ou un 2-en-1, la barre des tâches se cache et s’affiche désormais automatiquement lorsqu’un clavier est déconnecté ou reconnecté (ou plié et déplié), respectivement. Les utilisateurs peuvent vérifier si leur appareil est compatible avec la fonctionnalité en accédant à Paramètres > Personnalisation > Barre des tâches > Comportements de la barre des tâches.

La build 22557 a ajouté plusieurs nouvelles fonctionnalités, comme des dossiers pour les applications épinglées dans le menu Démarrer. Il existe également un Switch Ne pas déranger et un mode Focus similaire à celui introduit par Apple dans iOS 15 pour contrôler les notifications. Les utilisateurs peuvent désormais activer les sous-titres générés automatiquement pour les vidéos, mais uniquement en anglais pour le moment. Des améliorations ont également été apportées à l’explorateur de fichiers, au gestionnaire de tâches, à l’accrochage des fenêtres et bien plus encore.