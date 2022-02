5 applications utiles à avoir installées sur votre smartphone Android

Withings Body+ - Balance Connectée WIFI et Bluetooth avec Analyse de la Composition Corporelle (Poids, Masse Grasse/Musculaire/Osseuse, Eau), Pèse Personne Impédancemètre Multi-Utilisateurs

WITHINGS EST L'INVENTEUR DE LA BALANCE CONNECTÉE SUIVI DE COMPOSITION CORPORELLE COMPLÈTE - Mesure ultra-précise du poids (kg, lb, st), du pourcentage de graisse et d'eau, ainsi que de la masse musculaire et de la masse osseuse MULTI-UTILISATEUR - Reconnaissance personnalisée de jusqu'à huit utilisateurs qui peuvent se peser et accéder à leur historique de poids POUR CHAQUE ÉTAPE DE LA VIE - Suivez la croissance de toute la famille grâce au Mode Grossesse (plages pour une prise de poids saine et conseils d'un obstétricien) et au Mode Bébé, pour suivre vos tout-petits TECHNOLOGIE BREVETÉE D'AIDE AU POSITIONNEMENT - La technologie exclusive du Position Control vous guide pour que vous preniez la position optimale afin que chaque pesée soit précise à 0,1 kg / 0,2 lbs près SYNCHRONISATION AUTOMATIQUE DES DONNÉES - Les données de chaque pesée apparaissent automatiquement via WIFI ou Bluetooth dans l'application Health Mate HAUTE COMPATIBILITÉ - Synchronisation avec Apple Watch et plus de 100 applications de santé et de remise en forme, dont Apple Health, Fitbit et Google Fit. Conditions requises : Body+ peut être installé sur un smartphone ou une tablette, via l'application Health Mate disponible sur iOS (iOS 10 et supérieur) et Android (6.0 et supérieur). Ne peut pas être installé à partir d'un ordinateur BATTERIE LONGUE DURÉE - Profitez de jusqu'à 18 mois d'autonomie avec quatre piles AAA standard (incluses) Les produits Withings sur Amazon doivent être "expédiés et vendus" Amazon ou Withings afin que vous puissiez bénéficier de la garantie/remplacement par Withings