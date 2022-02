L’état de l’informatique de pointe 5G alors que nous voyons des défis subsister

Vue d’ensemble : à moins d’une semaine du lancement du Mobile World Congress à Barcelone, une grande attention est accordée aux derniers développements de la 5G et des technologies associées. Maintenant que les réseaux 5G deviennent de plus en plus courants dans le monde, l’attention se détourne des vitesses de téléchargement simplement plus rapides vers les nouvelles capacités que les réseaux 5G étaient censés permettre. Les principales d’entre elles sont les applications d’informatique de pointe.

L’informatique de pointe basée sur la 5G était censée fournir toutes sortes d’applications futuristes. C’est la promesse de ces nouvelles applications qui a sans doute déclenché une partie de l’enthousiasme initial et du battage médiatique autour de la norme de réseau mobile de dernière génération. Mais maintenant que le moment est venu de transformer ces concepts en réalité, il y a beaucoup d’incertitude quant à la manière dont cela va être réalisé.

Ne vous méprenez pas, je m’attends à voir beaucoup de discussions et même des annonces de produits autour de l’informatique de pointe 5G provenant de MWC. Lorsque vous commencez à gratter sous la surface de ces nouvelles, cependant, l’image n’est pas si claire.

Une grande partie du problème se résume aux définitions, ou plutôt à leur absence. Le «bord» a toujours été un sujet flou, et maintenant nous en avons vu plusieurs variantes – comme «bord proche» et «bord éloigné» – qui, bien que certainement bien intentionnées, ne servent qu’à confondre davantage les choses. Il est difficile d’avoir une conversation claire sur un sujet concret lorsque le sujet au cœur de la discussion est si amorphe.

Un autre problème déroutant qui commence à devenir plus apparent est l’incertitude quant à savoir qui, où et comment ces applications de périphérie 5G, ainsi que les ressources informatiques nécessaires, vivront et qui les offrira. Cela provient en partie du manque de clarté autour des modèles commerciaux des différents acteurs (opérateurs, fournisseurs de cloud computing, fournisseurs d’infrastructure réseau, fournisseurs d’applications, entreprises, etc.) et de la manière dont ils devront interagir.

Pour dire les choses plus franchement, les premières conversations autour de la périphérie 5G semblaient souvent suggérer que nous nous dirigions vers un jour où les ressources informatiques (c’est-à-dire de petits serveurs économes en énergie) seraient hébergées dans presque toutes les tours de téléphonie cellulaire et ces serveurs exécuteraient des « edge » spécialisés. » applications qui pourraient bénéficier de leur proximité (par exemple, faible latence, haut débit) avec d’autres appareils. Cependant, la réalité des offres actuelles de Mobile Edge Computing (MEC) – l’expression que de nombreux opérateurs de télécommunications et autres acteurs technologiques utilisent pour décrire l’informatique de pointe 5G – semble être très différente.

Une grande partie de « l’informatique de pointe » n’est en réalité que du cloud computing public qui se trouve être connecté via des réseaux cellulaires…

D’une part, il est clair maintenant que le coût, la complexité et les tracas logistiques liés à l’ajout de ressources informatiques à chaque tour de téléphonie cellulaire, ou même un pourcentage modeste, empêcheront que cela se produise pendant très longtemps. En fait, dans mes conversations avec les principaux transporteurs américains, il semble que nous soyons à plusieurs étapes d’une telle chose qui se produira bientôt. Au lieu de cela, la pratique standard semble être basée sur l’utilisation de quelques centres de données géographiquement espacés pour exécuter des applications basées sur la périphérie. Fait intéressant, la plupart d’entre eux ne sont pas hébergés dans des installations de transport. Au lieu de cela, les opérateurs louent essentiellement de l’espace auprès des principaux fournisseurs de cloud computing.

En d’autres termes, une grande partie de « l’informatique de pointe » n’est en réalité que du cloud computing public qui se trouve être connecté via des réseaux cellulaires. Maintenant, il n’y a certainement rien de mal à cette approche. En fait, c’est logique. Néanmoins, cela semble être très différent de ce que beaucoup de gens perçoivent comme «le bord».

Une autre clarification importante est que les opérateurs disposent certainement de grands centres de données, et nombre d’entre eux jouent un rôle essentiel dans les réseaux 5G. Cependant, une grande partie de ce travail consiste à faire fonctionner le réseau lui-même, en utilisant une technologie logicielle pour piloter le RAN virtuel (réseaux d’accès radio) et quelques premières expériences dans Open RAN. Une partie de la confusion autour de ce sujet est que bon nombre des dernières offres basées sur le calcul 5G sont vraiment liées à ce passage d’un modèle matériel d’infrastructure de réseau traditionnel à un modèle virtualisé basé sur un logiciel. Il s’agit clairement d’un pas en avant très important pour les opérateurs de télécommunications en général et d’une excellente opportunité pour les fournisseurs de technologies d’intégrer leurs produits et technologies dans les réseaux 5G. Cependant, son architecture est encore un cran en dessous de l’exécution d’applications basées sur la périphérie au-dessus de ce réseau défini par logiciel.

Apparemment, la prochaine étape logique pour rendre l’informatique de pointe plus réelle pour les réseaux d’opérateurs serait de s’étendre à un plus large éventail de sites de cloud computing, de s’étendre dans leurs propres centres de données régionaux, ou probablement, une combinaison de ceux-ci. Après cela, nous pourrions voir des opérateurs de télécommunications étendre leurs capacités informatiques aux CO traditionnels (bureaux centraux) que les opérateurs américains ont dispersés dans tout le pays ou dans d’autres sites de colocation tels que ceux proposés par des sociétés comme Equinix. Chacun de ces scénarios présente de multiples défis, dont le moindre n’est pas le temps, l’argent et les efforts nécessaires pour mener à bien ces efforts informatiques étendus. Un problème encore plus fondamental est de déterminer qui offre réellement la valeur dans une situation avec ces ressources partagées. En d’autres termes, une entreprise ou une entreprise axée sur le consommateur s’adresse-t-elle à un opérateur ou à un fournisseur de cloud computing pour réaliser un projet d’informatique de pointe ?

Un autre défi pour comprendre le statut réel de l’informatique de périphérie 5G survient lorsque vous commencez à considérer les réseaux 5G publics et le nouveau monde en vogue des réseaux 5G privés. L’exécution d’applications de pointe sur des réseaux publics est beaucoup plus difficile sur le plan architectural, logistique et pratique, car, à l’heure actuelle, il est extrêmement difficile de savoir quelles applications devraient s’exécuter sur quelles parties du réseau public.

Idéalement, bien sûr, la combinaison d’une grande quantité de ressources informatiques avec la flexibilité et la « mobilité » d’applications cloud natives conteneurisées permettrait à pratiquement n’importe quelle application d’informatique de pointe de fonctionner n’importe où, mais en pratique, ce n’est tout simplement pas possible maintenant (et ce ne sera probablement pas le cas être pour un certain temps). En plus de cela, bien qu’il y ait eu quelques applications intéressantes vantées pour l’informatique de périphérie 5G publique, la vérité est que le retard de nombreuses applications est dû en partie au fait que les entreprises essaient toujours de comprendre exactement ce qu’elles veulent faire. .

Comme mentionné précédemment, étant donné que les ressources informatiques de ces applications publiques 5G edge ne sont pas vraiment proches de la périphérie, cela soulève la question de savoir comment ou pourquoi elles sont différentes des pratiques de cloud computing établies. Et soyons honnêtes, combien d’applications publiques sur réseau auront vraiment besoin d’une latence d’une milliseconde ? La technologie de découpage du réseau, promise depuis longtemps, pourrait être prometteuse ici en tant que voie dédiée aux applications basées sur la 5G. Cependant, étant donné que le découpage du réseau nécessite la 5G autonome (SA) et que nous sommes encore à des années de la norme SA aux États-Unis, le découpage du réseau ne viendra pas non plus de sitôt. Seul T-Mobile propose un réseau 5G SA, et ils n’offrent actuellement pas de découpage de réseau.

Grâce aux réseaux 5G privés, d’autre part, les avantages de l’informatique de pointe deviennent beaucoup plus évidents, et c’est là que se trouve, je pense, la véritable opportunité, du moins pour les prochaines années. Dans un réseau privé, la proximité géographique des ressources informatiques n’est pas un problème, l’accès aux applications nécessaires pour fonctionner est intrinsèquement limité car il n’est réservé qu’aux employés de cette organisation, et les arguments sur les avantages théoriques qu’on nous promet depuis longtemps pour l’informatique de pointe 5G, tout commence à avoir un sens. C’est pourquoi des choses comme l’annonce de la nouvelle offre Private 5G Edge d’AT&T – réalisée en conjonction avec les ressources de cloud computing Azure de Microsoft et en tirant parti – sont le genre de nouvelles que je m’attends à voir davantage au cours de l’année à venir. Même ici, cependant, la société reconnaît que l’informatique de pointe 5G sur les réseaux privés n’en est qu’à ses débuts, car les organisations essaient toujours de trouver la meilleure façon d’en tirer parti.

Malgré toutes les inquiétudes que j’ai soulevées, je pense que l’intégration des capacités informatiques dans le réseau et l’activation de l’informatique de pointe 5G est un différenciateur essentiel pour les réseaux mobiles de dernière génération. La date exacte à laquelle ces capacités seront largement disponibles, qui va les offrir, qui va gagner de l’argent grâce à elles et ce qu’elles vont faire, cependant, restent des questions largement sans réponse. Des définitions plus solides de ce que sont réellement les différentes saveurs de l’informatique de pointe seraient certainement utiles, mais cela nécessitera également beaucoup d’expérimentation technique, d’ajustements du modèle commercial et de réflexion créative pour aider à réaliser la vision de ce que l’informatique de pointe 5G peut vraiment être.

Bob O’Donnell est le fondateur et analyste en chef de TECHnalysis Research, LLC, une société de conseil en technologie qui fournit des services de conseil stratégique et d’étude de marché à l’industrie technologique et à la communauté financière professionnelle. Vous pouvez le suivre sur Twitter @bobodtech.

Crédit de bannière : upklyak