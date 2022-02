Le smartphone Gaming Black Shark 4 Pro est enfin disponible en France !

Il y a un autre smartphone de jeu qui sort du lot et est désormais disponible pour le public international, c’est le Black Shark 4 Pro (que nous avons testé cette semaine). Ce téléphone a été lancé en Chine l’année dernière avec des spécifications propres et haut de gamme pour un prix très attrayant et il est désormais disponible en France.

Qu’est-ce que Black Shark ?

Xiaomi a investi une somme d’argent très importante dans la marque Black Shark, mais cette dernière est une société totalement distincte.

Black Shark a un objectif et un seul : fabriquer des smartphones de jeu. Son premier appareil a été annoncé en 2018, et depuis, l’entreprise a sorti plusieurs modèles. Contrairement à d’autres marques chinoises, Black Shark vise également à livrer ses technologie gaming dans le monde entier.

Black Shark 4 Pro

Revenons au téléphone en question. Le Black Shark 4 Pro a presque un an, mais certaines de ses spécifications feront tourner les têtes même aujourd’hui. Le smartphone embarque un chipset Snapdragon 888, une charge ultra rapide de 120W, et un écran AMOLED FHD+ de 6,67 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz.

Black Shark semble avoir fait un très bon travail pour utiliser pleinement toute la puissance permise par ce chipset comme on peut le voir avec ce score AnTuTu:

Avec le même processeur, le Black Shark 4 Pro reste pourtant en tête du classement. Cela est sans doute dû à leur système de refroidissement maison nommé « sandwich » qui permet de contenir les températures sur la durée.

L’écran est assez impressionnant, étant donné que le Nubia Red Magic 7 récemment lancé arbore presque la même dalle. Il s’agit d’un écran AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 720 Hz, ce qui se fait de mieux en 2022. Il prend également en charge HDR10+, et Black Shark l’évalue à 1 300 nits de luminosité maximale.

Concernant la partie mémoire le Black Shark 4 Pro est livré en deux configurations, avec 8 Go de Ram (ce qui est plus que suffisant) et 128 Go de stockage, ou 12 Go de ram et 256 Go de stockage. Il n’y a pas d’emplacement pour l’extension de la carte micros SD, mais d’un autre côté, il y a une prise audio de 3,5 mm.

L’audio parlons en justement. Ce téléphone a décroché la 1ère place de DXOMARK ! Deux haut-parleur stéréo situés de chaque côté du téléphone permettent une bonne séparation des canaux. Le son est puissant, englobant, riche et bien équilibré. Une vraie prouesse faite par la marque.

Le système de caméra est composé d’un objectif principal de 64MP, un objectif ultra-large de 8MP, et un objectif macro de 5MP. Le selfie shooter est un capteur de 20MP avec une mise au point fixe, celui-ci est positionné dans un trou au centre de l’écran.

Passons à la batterie – elle est d’une capacité de 4 500 mAh, et elle se compose probablement de deux cellules séparées que vous pouvez charger simultanément avec le chargeur fou de 120W inclus. Charger votre téléphone à 50% ne prend que 5min 30 et 18min pour une charge totale. Attention aux accès de vitesse, c’est l’un des téléphones qui se recharge le plus rapidement au monde !

Gros point fort du téléphone, ses deux gâchettes pop-up (qui se rétractent) magnétiques changent la donne, permettant une expérience de jeu digne d’une console sans avoir besoin d’accessoires supplémentaires. Appelées « Master Triggers » elle vous donne un avantage énorme sur vos adversaires. Hors des jeux, elles peuvent aussi être paramétrer pour effectuer des nombreuses actions différentes

En termes de logiciel, le Black Shark 4 Pro est livré avec une suite complète dédié au jeu nommée JoyUI 12.5 personnalisé (basé sur le MIUI 12.5 de Xiaomi), et il tourne sous d’Android 11 (avec une mise à jour vers Android 12 qui pourrait arriver avec JoyUI 13).

Shark Space 4.0 est également de la partie. Ce logiciel vous permet de régler de nombreux paramètres très utiles pour prendre le dessus sur vos sessions gaming. Sans rentrer dans la foule d’options disponible, sachez que vous pourrez modifier les performances, profiter d’un mode chasse (couleurs inversées pour faciliter la détection des ennemis cachés), modifier la sensibilité du gyroscope et tactile, le taux d’échantillonnage, les bords anti-erreur tactile, l’audio « GameDTS » ou « LowLatency », un changeur de voix, un égaliseur, le retour de vibrations, etc… Ainsi que de nombreuses options réseaux pour encore réduire la latence et augmenter la stabilité pour les jeux multi-player comme Call of Duty Mobile ou PUBG Mobile ou encore Genshin Impact.

Dernier point, mais non des moindres, il y a un logo LED RGB à l’arrière qui peut être paramétré de plusieurs manières différentes.

Parmi les autres spécifications notables, citons un lecteur d’empreintes digitales optique prtaique sur la tranche du téléphone, la prise en charge de la 5G et de la 4G, ainsi que le Wi-Fi 6, le Bluetooth 5.0 et le NFC.

Caractéristiques du Black Shark 4 Pro :

Dimensions & Poids :

163,83 mm x 76,35 mm x 9,9 mm,

220g

Ecran : Samsung E4 AMOLED de 6,67 pouces

1080 x 2400 (Full HD+)

Taux de rafraîchissement de 144 Hz

Taux d’échantillonnage tactile jusqu’à 720 Hz

Luminosité maximale de 1 300 nits

HDR10+ CPU et GPU : Qualcomm Snapdragon 888 SoC

AdrEno 660 Mémoire et stockage : 8Go LPDDR5 +128Go UFS 3.1

12Go LPDDR5 +256Go UFS 3.1 Capacité batterie et chargement : Batterie 4 500 mAh

Prise en charge de la charge rapide de 120 W Appareil photo : Principal : 64MP, f/1.79

Ultra-large : 8MP, f/2.2

Macro : 5MP, f/2.4

Caméra frontale : 20MP, f/2.45

Prix et disponibilité du Black Shark 4 Pro

➡️ Le Black Shark 4 Pro est disponible sur le site Web officiel de Black Shark à partir d’aujourd’hui en trois finitions : Shadow Black, Misty Gray et Cosmos Black. Pour rappel, deux configurations de RAM/stockage sont présentes, dont les prix sont les suivants :

8Go + 128Go à 579 €

12 Go + 256 Go à 679 €