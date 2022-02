La réparation de l’iPhone Face ID pourrait être plus simple et se passer du remplacement du smartphone

Même si ce n’est pas un smartphone qui est sujet aux problèmes, réparer un iPhone n’est pas bon marché, surtout certains éléments. L’un des plus chers est sans aucun doute Face ID, car il implique le remplacement de plusieurs éléments.

Cette réparation pourrait bientôt devenir beaucoup moins chère et plus simple, grâce à un changement d’Apple. Le géant de Cupertino s’apprête à permettre de réparer le Face ID de l’iPhone sans avoir à changer d’équipement.

Il sera plus simple de réparer Face ID

D’après les informations recueillies au sein d’Apple, le créateur de l’iPhone pourrait bientôt changer l’un des processus de réparation les plus compliqués. Nous parlons de Face ID, créé pour authentifier les utilisateurs, qui verra ce processus simplifié.

Une note interne à laquelle l’accès a été donné révèle que l’entreprise aura notifié l’Apple Store et les services de réparation agréés Apple d’un changement. Bientôt, ils pourront réparer Face ID en remplaçant simplement la caméra TrueDepth cassée.

Vous n’aurez plus besoin de changer votre iPhone

Ce changement de Face ID rend ce processus plus accessible et empêche principalement l’échange de beaucoup plus d’éléments de smartphone. Dans de nombreux cas, cela ira plus loin et évitera d’avoir à remplacer l’iPhone lui-même, ce qui est courant.

L’idée de base d’Apple, selon le mémorandum obtenu, sera de réduire l’empreinte carbone de l’entreprise en faisant fonctionner les équipements plus longtemps. Cela évite l’arrivée de nouveaux smartphones sur le marché et le recyclage d’autres encore fonctionnels.

Apple va faciliter l’action sur ce smartphone

Ce sera à l’aide de l’outil Apple Service Toolkit que les techniciens pourront déterminer s’il est nécessaire de remplacer uniquement la caméra Face ID TrueDepth. Tout utilisateur rencontrant ce problème sur son iPhone appréciera certainement cette réparation plus simple et moins chère.

Bien qu’il soit sorti en 2017 avec l’iPhone X, ce changement ne s’appliquera qu’à l’iPhone XS et aux modèles ultérieurs. Cette décision semble laisser de côté l’ancien modèle, mais elle fait suite au changement récemment apporté par Apple qui facilite la réparation de ses smartphones et autres appareils.