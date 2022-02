Tesla veut une nouvelle usine à Shanghai pour produire plus du double de capacité en Chine

Il est de plus en plus courant de voir des voitures Tesla sur les routes, car les véhicules de l’entreprise sont devenus l’une des options les plus recherchées par les conducteurs. De cette manière, la marque Elon Musk définit déjà un moyen de répondre à la demande croissante pour les voitures électriques populaires.

Ainsi, selon les dernières informations, Tesla prévoit de construire une nouvelle usine à Shanghai pour produire plus du double de la capacité en Chine.

Tesla veut avoir une nouvelle usine à Shanghai

Selon des informations fournies par Reuters, certaines sources proches de Tesla affirment que la marque envisage de démarrer les travaux d’une nouvelle usine située à Shanghai dès le mois de mars prochain. Avec la construction des nouvelles installations, la société d’Elon Musk vise à plus que doubler sa production en Chine, afin de répondre à la demande croissante pour ses voitures dans le pays asiatique, ainsi que sur les marchés d’exportation.

Selon les détails, une fois l’usine pleinement opérationnelle, Tesla aura la capacité de produire jusqu’à 2 millions de voitures par an dans l’usine agrandie de Shanghai, le principal centre d’exportation de l’entreprise. Il semble également que la nouvelle usine sera située à proximité de ses installations de production existantes, à savoir à Lingang, dans la nouvelle zone de Pudong.

Si l’entreprise va de l’avant avec la nouvelle usine, sa capacité de production en Chine serait comparable à celle d’autres marques établies depuis plus longtemps dans le pays.

Les sources indiquent également que ce plan d’expansion vise à ce que l’entreprise puisse produire environ 1 million de voitures cette année. Cependant, cet objectif dépendra également de la disponibilité des pièces pour les voitures. L’une des sources a également déclaré que la marque s’attend à une production hebdomadaire de 22 000 voitures à l’usine au cours des prochains mois.

Pour l’instant, ni Tesla ni le gouvernement de la ville de Shanghai n’ont commenté cette possibilité. L’année dernière, les voitures Tesla fabriquées en Chine représentaient environ la moitié des 936 000 véhicules livrés dans le monde, selon Reuters.

