Les magasins d’applications comme l’App Store ou Google Play sont une partie essentielle des écosystèmes mobiles. C’est là que les utilisateurs trouvent des modules complémentaires pour leurs smartphones et même des services qu’ils utilisent plus tard.

Avec une utilisation croissante, ces magasins sont déjà une excellente source de revenus pour les géants de la technologie. Une analyse récente a maintenant montré que les utilisateurs de l’App Store dépensent trois fois plus en abonnements que les utilisateurs de Google Play.

L’App Store domine à nouveau les valeurs d’abonnement

2021 a été l’une des années avec la plus forte croissance des dépenses dans les app stores. L’App Store et Google Play ont vu leurs utilisateurs dépenser davantage pour les applications et les services, montrant ainsi la vitalité de ces systèmes.

Au total, et pour cette période, 18,3 milliards de dollars ont été dépensés en abonnements et abonnements aux services dans ces magasins. Cette valeur, par rapport à 2020, représente une augmentation très significative, qui s’établit à 41%.

Google Play a grandi beaucoup plus vite que les autres

À l’échelle mondiale, les 100 meilleures applications de l’App Store ont généré 13,5 milliards de dollars. Cette valeur est trois fois supérieure à la valeur générée par l’App Store de Google. Google Play a réussi à générer en 2021 4,8 milliards de dollars.

Cette différence pour la boutique Google peut sembler très grande, mais la vérité est qu’elle grandit. En 2021, Google Play a connu une croissance bien supérieure à celle de l’Apple Store, atteignant 78 %, bien plus que la croissance de 31 % par rapport à 2020 que l’App Store a réalisée.

L’application Google domine l’App Store d’Apple

YouTube était l’application où les utilisateurs dépensaient le plus, avec une valeur de 1,2 milliard, non seulement dans le monde, mais aussi sur l’App Store. Dans le cas d’Android et de Google Play, l’application la plus importante était Google One. Tinder gagne une place de choix en prenant la deuxième place mondiale.

Avec l’évolution du marché, en particulier en ce qui concerne les services de streaming, il est naturel que ce scénario change très bientôt. Les valeurs devraient continuer à croître, ce qui est positif pour les programmeurs et pour Apple et Google, bien sûr.