Samsung a vendu des millions de smartphones avec une grave faille de sécurité

La sécurité dans le monde des smartphones est un thème constant que de nombreuses marques tentent de contrôler de manière très directe et de résoudre tous les problèmes qui se posent. Samsung a investi dans ce domaine et son action pour protéger ses smartphones est de plus en plus évidente.

Même avec toute cette recherche de perfection en matière de sécurité, il y a des points qui échappent et qui nécessitent une résolution urgente. L’un d’eux vient d’émerger et montre que des millions de smartphones Samsung ont été vendus avec une très grave faille de sécurité qui doit être corrigée.

Un grave défaut des smartphones Samsung

Avec chaque nouveau smartphone présenté par Samsung, la marque s’attache à offrir aux utilisateurs les meilleures options de sécurité. Il ne se limite pas aux basiques et mise sur des solutions de plus en plus robustes comme Knox et autres protections de haut niveau.

C’est inhabituel pour une situation telle qu’elle vient d’être révélée, qui expose des millions de smartphones de marque. il s’agit d’une grave faille de sécurité qui peut mettre en péril la sécurité et les données privées de nombreux utilisateurs de ces appareils.

Un problème de sécurité pour les utilisateurs

D’après ce qui a été découvert, la faille réside dans la manière dont les clés de chiffrement sont stockées sur les smartphones. Ce problème n’est pas présent sur les modèles plus récents, mais peut être trouvé sur des modèles plus anciens comme le Galaxy S8, le Galaxy S9, le Galaxy S10, le Galaxy S20 et le Galaxy S21.

Une partie importante de la sécurité repose sur une couche de protection qui utilise le système d’exploitation TrustZone, qui fonctionne aux côtés d’Android, qui gère les fonctions cryptographiques. C’est justement là que réside le défaut de Samsung, notamment dans la manière dont ces fonctions sont créées. Tout attaquant qui souhaite accéder aux informations qui y sont stockées.

Résolu avec des mises à jour maintenant disponibles

La bonne nouvelle dans le même problème est que Samsung a été informé dès que le problème a été découvert et a déjà réagi. La marque a publié plusieurs mises à jour entre août et novembre 2021 pour éliminer la faille trouvée, le problème sera donc résolu.

Il est donc clair une fois de plus la nécessité de maintenir tous les équipements à jour. Ce cas Samsung est sérieux, mais il est immédiatement résolu avec une simple mise à jour de sécurité qui attendra probablement d’être installée.