Sera-ce la fin des jeux vidéo FIFA ? EA envisage de ne pas renouveler son partenariat

Electronic Arts (EA) développe et commercialise le jeu vidéo FIFA depuis plusieurs années, en le mettant à jour chaque année. Cependant, les affrontements entre les deux entités pourraient mettre un terme au jeu emblématique qui a marqué des générations.

Pour le PDG d’EA, tout ce que la Fédération internationale de football (FIFA) a à offrir, c’est « quatre lettres sur le devant d’une boîte ».

EA a renouvelé sa licence pour la sortie annuelle de FIFA, l’un des titres de jeux vidéo les plus retentissants de ces dernières décennies. Cependant, lors de récentes conversations sur le statut de cette licence, le PDG d’EA, Andrew Wilson, n’a montré aucune volonté de poursuivre le partenariat avec la FIFA pour le développement du jeu vidéo.

Désormais, les désaccords entre la FIFA et EA pourraient mettre un terme au lancement du jeu vidéo emblématique qui donne son nom à la première entité, puisque, pour le PDG de la seconde, la FIFA n’a plus qu’à offrir « quatre lettres devant un boîte ». Selon des sources anonymes, le PDG estime également que la FIFA a limité l’entrée du jeu vidéo dans des « écosystèmes numériques plus larges » et EA d’exécuter d’autres partenariats qui seraient avantageux pour le succès et l’évolution de la qualité du jeu.

Comme avancé par la VGC, le PDG d’EA s’est entretenu avec les employés de la possibilité de retirer le soutien à la franchise de la FIFA. Puisqu’il considère que la licence est devenue un « obstacle » au progrès de la série de jeux, Andrew Wilson estime que c’est la mesure la plus appropriée qu’ils puissent prendre pour la marque.

Fondamentalement, ce que nous obtenons de la FIFA dans une année non mondiale, ce sont les quatre lettres sur le devant de la boîte ; dans un monde où la plupart des gens ne voient même plus la boîte parce qu’ils achètent le jeu numériquement. Dans une année de Coupe du monde, bien sûr, nous avons accès à la Coupe du monde ; mais dans le contexte plus large du football mondial sur une base annuelle, la Coupe du monde est importante, mais pas la plus importante. Nous avons 300 autres licences qui nous donnent le contenu avec lequel nos joueurs interagissent de plus en plus profondément.

a déclaré le PDG d’EA, Andrew Wilson.

