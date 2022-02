Gran Turismo 7 reçoit une nouvelle bande-annonce à haut régime

Avec la date de sortie qui approche à grands pas, les attentes autour de l’exclusivité Sony Playstation, Gran Turismo 7, sont élevées.

Afin de célébrer l’arrivée imminente du jeu sur le marché, Polyphony Digital et Sony ont dévoilé une bande-annonce qui… doit être vue !

Gran Turismo 7 est à quelques jours d’atteindre sa date de sortie, sur Playstation 5 (et Playstation 4).

Étant l’un des jeux (exclusifs) les plus importants sur les consoles Sony, il est normal que ce soit un moment extraordinairement important et à ce titre, la marque japonaise et Polyphony Digital ont lancé des initiatives (et des nouvelles) sur le jeu.

Au fil de ses différentes éditions, Gran Turismo a toujours réussi à rester un jeu de référence pour les amateurs de jeux de voiture. En 2022, Gran Turismo 7 apparaît qui, comme nous l’avons suivi ici et ici, s’apprête à être un autre cas sérieux de réussite.

Cette bande-annonce désormais révélée et entièrement localisée en portugais, s’intitule « Ready, Set, GT » et est désormais disponible sur la chaîne YouTube de PlayStation Portugal servant en quelque sorte de compte à rebours pour l’arrivée de Gran Turismo 7.

Cette nouvelle vidéo capturée sur une Playstation 5, éclaire davantage divers aspects du jeu, faisant référence aux modes de jeu les plus variés, à la grande capacité de personnalisation, au mode photographie, au réglage parmi bien d’autres qui plairont sûrement à tous les fans.

Il en reste très, très peu pour l’arrivée de Gran Turismo 7.

Gran Turismo 7 pour PlayStation 4 et PlayStation 5, arrive le 4 mars 2022, avec une édition standard pour PlayStation 4 (69,99 €) et PlayStation 5 (79,99 €) et avec une édition 25e anniversaire (99,99 €).