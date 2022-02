Bataille de Tchernobyl: la lutte contre la Russie et l’Ukraine pour le contrôle de la zone d’exclusion

Ils se battent contre les portes de la zone d’exclusion de Tchernobyl. Le président ukrainien a déclaré que « les troupes russes tentent de prendre la centrale nucléaire à Tchernobyl Power » et que les Ukrainiens « donnent leur vie afin que la tragédie de 1986 ne soit pas répétée. » Mais ils veulent le contrôle des Russes d’une région qui était la scène de la pire désastre nucléaire de l’histoire mondiale?

Cette zone réside sur la voie la plus directe entre Kiev et la frontière biélorusse, gagnant un intérêt stratégique spécial dans le conflit actuel.

Le 26 avril 1986, le monde a tenu son souffle. La centrale nucléaire de Tchernobyl a subi un accident tragique.

Trente-six ans plus tard, ce nom, et celui du petit village allongé au pied du complexe énergétique, est à nouveau courant pour une raison différente: la Russie et l’Ukraine combattent l’une des premières batailles de la guerre libre d’aujourd’hui à proximité.

Tchernobyl: Que se passe-t-il dans la zone d’exclusion?

Selon un tweet par le président Volodymyr Zelensky:

Les forces d’occupation russe tentent de prendre soin de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Nos soldats donnent leur vie afin que la tragédie de 1986 ne se répète pas. J’ai informé le Premier ministre suédois sur le sujet. C’est une déclaration de guerre contre toute l’Europe. «

La nouvelle était « officiellement » confirmée par l’AFP et d’autres agences, bien que la source originale provenait toujours du gouvernement ukrainien.

La question est de savoir pourquoi la Russie essaierait de contrôler une zone meurtrière.

Tchernobyl est situé à seulement quelques kilomètres de Biélorussie, un allié étroitement russe impliqué activement dans l’invasion de l’Ukraine. En outre, la centrale nucléaire a été construite sur les rives de la puissante rivière Dniepr, à 80 kilomètres au nord de Kiev, un point stratégique clé pour tous les côtés.

L’armée russe rassemble des forces sur la frontière sud de la Biélorussie pendant des mois. On devrait s’attendre à ce que, si l’invasion a pris forme, les premiers combats atteindraient Tchernobyl.

Et si le sarcophage entourant la centrale nucléaire a été touché?

L’Ukraine est confrontée à une guerre et l’ensemble des efforts de propagande est petit. Vous avez une incitation à exagérer les risques. Cependant, il y a des raisons de préoccupation, selon un conseiller du ministère de l’Intérieur:

La Garde nationale, chargée d’assurer la sécurité des décharges radioactives, se bat de toutes ses forces (…) les poussières nucléaires peuvent se répandre dans toute l’Ukraine, la Biélorussie et l’Europe.

Par conséquent, selon les termes du gouvernement ukrainien, il pourrait y avoir un danger latent pour l’ensemble de l’Europe. Cependant, à ce stade, nous devons interpréter les paroles de Zelensky, ainsi que celles de ses assistants, avec prudence.

C’est parce que toute mention de « Tchernobyl » dans un contexte de guerre attire l’attention des médias. Mais la guerre ne doit pas nécessairement être une recette de catastrophe.

L’Union européenne et l’Ukraine ont passé des années et des millions de personnes consacrées à la mise au point d’un nouveau sarcophage pour le réacteur 4, le principal site d’accident. C’est la partie la plus sensible du complexe, mais aussi les mieux protégées. Et comme notes Axios, les deux côtés sont conscients des dangers de la bombarder ou de se battre autour de lui.

La vie à proximité de Tchernobyl est en effet relativement possible. Les niveaux de radiation sont élevés, mais il y a des hébergements touristiques, une faune en croissance (péculienne) et 7 000 habitants dans et autour de la zone d’exclusion.

L’idée d’une « poussière nucléaire » contaminant l’Europe est … Dire le moins.

La possibilité de « défendre » Tchernobyl avait déjà été discutée par Ukraine il y a quelques jours. Ce rapport de New York Times compile des voix de l’armée ukrainienne. Tous étaient conscients des risques sur le terrain pour les combats dans la zone d’exclusion, bien que certains ont préconisé l’abandon total du terrain à leur destin.

C’est une poubelle (…) Aucune culture n’y poussera.

Dit un travailleur près de la plante.

Plus tôt ce mois-ci, l’Ukraine a organisé des manœuvres militaires dans la zone d’exclusion, invitant la presse à observer depuis le sol. L’armée a effectué des tests avec des munitions et des explosifs précisément parce qu’il s’agit d’une zone inhabitée, des tests qui contrastent avec l’alarme apparente transmise aujourd’hui par le gouvernement ukrainien.

Alors … Tchernobyl est aussi en guerre!