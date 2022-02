Apple aura renoncé à la technologie Touch ID sous l’écran

Face ID est probablement la meilleure technologie de sécurité publiée à ce jour dans le monde mobile. Apple, lors du lancement de l’iPhone X, a voulu faire un pas en avant et a investi des millions dans un système biométrique révolutionnaire avec des fonctionnalités militaires. Cependant, d’autres marques ont continué à se concentrer sur la reconnaissance d’empreintes digitales, mais sous l’écran. Apple développerait également cette méthode, mais il a peut-être définitivement abandonné le Touch ID.

Certaines rumeurs et opinions d’analystes qui suivent le marché d’Apple, ainsi que les avancées que Face ID aura sur l’iPhone 14, ont peut-être fait que le géant de Cupertino ne parie pas sur la lecture des doigts à l’écran.

Du Touch ID au Face ID…

Selon l’histoire, Apple, jusqu’à l’iPhone 5s, avait comme seul système de sécurité un code à 4 chiffres qui interdisait l’accès aux personnes non autorisées. Avec l’arrivée de l’iPhone 5s, Touch ID était révolutionnaire dans la manière simpliste et sécurisée dont il permettait l’accès à l’iPhone et a fini par infecter le marché. C’était un bouton qui avait un lecteur biométrique.

Cependant, ce n’est que des années plus tard que l’entreprise a fait évoluer ce système, et encore une fois de manière révolutionnaire. Face ID est apparu sur l’iPhone X.

Afin de pouvoir apporter un système sécurisé, utilisé même dans les paiements Apple Pay, et l’accès aux applications bancaires, Apple a acquis deux sociétés israéliennes spécialisées dans la cybersécurité, apprentissage automatique (machine learning) et reconnaissance faciale : PrimeSense en 2013 et RealFace début 2017.

Depuis, le système de reconnaissance et de lecture des visages a évolué et permet aujourd’hui même d’identifier le visage de l’utilisateur, même s’il porte un masque.

Et le Touch ID sous l’écran ?

La lecture d’empreintes digitales avec le lecteur sous l’écran est un système utilisé par plusieurs fabricants de smartphones Android. Des entreprises comme Samsung utilisent ce système biométrique à l’écran en toute sécurité. Apple a également fait des développements dans ce domaine et a même déposé en 2018 un brevet dédié à cette évolution du Touch ID, brevet qui lui a été accordé en 2021.

Cependant, il n’a jamais été clair s’il s’agirait d’une hypothèse, peu importe à quel point les rumeurs tenaient pour acquise l’inclusion de cette méthode dans l’iPhone 13. En fait, Apple elle-même a lancé une version modernisée de Touch ID sur l’iPad Air en septembre 2020. .

Tout cela semble maintenant n’avoir aucun sens. Des rumeurs ont maintenant émergé affirmant qu’Apple a cessé de travailler sur le développement d’un smartphone avec un capteur Touch ID sous l’écran – donc non seulement l’iPhone 14 n’aura pas la fonctionnalité, ni aucun iPhone après cela (très probablement).

Au lieu de cela, explique le site Web iDropNews, Apple parie sur Face ID comme méthode de déverrouillage et de vérification sans avoir à utiliser de mot de passe. Il indique qu’en janvier, Apple a pris la décision de transférer toutes ses fonctionnalités Touch ID à l’équipe travaillant sur Face ID.

Alors… à quoi ressemblera le futur proche de Face ID ?

Comme nous l’avons déjà mentionné, la prochaine version du système d’exploitation iOS devrait permettre à l’utilisateur d’utiliser Face ID tout en portant un masque, du moins c’est ce que montrent les 4 dernières versions bêta.

Cela rendra Touch ID pratiquement superflu aux exigences. Cette fonctionnalité devrait arriver le mois prochain, peut-être lors d’un événement qui, selon la rumeur, présenterait également l’iPhone SE 3 et le prochain iPad Air.

Cependant, Face ID lui-même et sa suite de caméras et de capteurs évolueront également. On dit que la prochaine étape de cette technologie sera un capteur Face ID sous l’écran, qui – affirme le site Web – sera lancé sur la gamme iPhone 15 en 2023. Mais il est admis que tout cela ne peut sembler être que ce que Apple va étudier. L’idée sera de supprimer l’encoche dans son intégralité.