Voici les réseaux sociaux qui polluent le plus : TikTok en tête

Peut-être que ça n’en a pas l’air, mais les réseaux sociaux affectent aussi la pollution et la crise climatique. Selon l’enquête réalisée par la société britannique Compare the Market, TikTok est celui qui a le plus d’impact en raison des émissions plus élevées de CO2, de dioxyde de carbone. Traduit en données, cela signifie que chaque minute passée à faire défiler les tiktoks publiés, 2,63 grammes de CO2 sont émis. Cela signifie que passer 5 minutes sur le réseau social génère 13 grammes de CO2 par jour, pour un total de 4,8 kilos par an. Compte tenu de la forte diffusion de TikTok parmi les garçons et les filles de la génération Z, l’impact en termes de pollution est inquiétant, surtout lorsque des contenus viraux sont générés (le dernier en date est la pièce de Gianni Celeste), répliqués et vus par des milliers et des milliers d’utilisateurs.

Après TikTok, il y a Reddit et Pinterest, mais tous les réseaux sociaux contribuent, d’une manière ou d’une autre, à l’aggravation de la crise climatique : Facebook, qui n’occupe « que » la sixième place du classement, génère 5 grammes de CO2 toutes les 5 minutes . Selon un rapport du Global Carbon Project, si Internet était un pays, il serait le quatrième pays le plus polluant après la Chine, les États-Unis et l’Inde. Comme le rapporte GreenMe, le ministre de la Transition écologique Roberto Cingolani a également exprimé une certaine inquiétude sur la question. C’est pourquoi depuis quelques mois il s’est engagé dans une rencontre avec des lycéens pour parler de sobriété numérique. « Lorsque vous envoyez des photographies inutiles, pensez au coût environnemental qu’elles ont », a déclaré Cingolani. « Personne ne conteste l’importance d’Internet. Comme toutes les technologies, cependant, si elle est utilisée sans sobriété, elle est délétère ».

L’éducation numérique devient de plus en plus nécessaire. Au-delà de la pollution, la forte dépendance que génèrent les réseaux sociaux est également préoccupante, notamment chez les plus jeunes. On apprend récemment qu’un père de famille risque 6 mois de prison et 30 000 euros d’amende pour avoir accidentellement coupé la connexion à toute la ville française de Messanges pour tenter d’empêcher ses enfants de passer trop de temps avec le smartphone. Il y a quelques mois, une mère de famille américaine dénonçait Instagram et Snapchat pour avoir poussé sa fille de 11 ans au suicide.

