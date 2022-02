L’espace aérien en Europe est compromis et le service Flightradar24 ne peut pas le prendre

Le service Flightradar24 n’est pas exactement une nouveauté, mais avec les tensions galopantes entre la Russie et l’Ukraine, il a pris une nouvelle importance car il montrait clairement les routes qui survolaient la frontière entre les deux.

Nous savons que, pour des raisons de sécurité, l’espace aérien ukrainien est actuellement fermé. Les vols étant compromis, de nombreux badauds se tournent vers le service Flightradar24 pour suivre l’évolution de cette guerre sous un autre angle. Mais le service ne semble pas traiter autant de demandes.

Le service Flightradar24 permet, en temps réel, la carte aérienne du monde entier et, même, de suivre le parcours d’un vol spécifique. Il peut être utilisé via un navigateur, mais il existe également des applications pour Mac OS, iOS et Android.

Dernièrement, Flightradar a été utilisé pour surveiller l’évolution du trafic aérien le long de la frontière russo-ukrainienne, en raison de l’évolution du conflit.

Flightradar24 avec file d’attente

Avec l’assaut russe ce matin, la Compagnie nationale des services de la circulation aérienne d’Ukraine, quelques heures après l’invasion du pays, a déclaré la fermeture de l’espace aérien du pays pour des raisons de sécurité.

En raison du risque élevé de sécurité aérienne pour l’aéronautique civile, la fermeture de l’espace aérien ukrainien pour les vols civils est décrétée.

Cette situation ne compromet pas seulement les voyages qui passeraient au-dessus de l’Ukraine, c’est tout l’espace aérien européen qui finit par être compromis.

Face à cette actualité, la curiosité mondiale pousse de nombreuses personnes à consulter le service Flightradar24. Cependant, pour entrer, il y a ceux qui doivent attendre 25 minutes pour pouvoir observer la carte, ce qui nous est arrivé.

Après ce temps d’attente, il a alors été possible de se pencher sur une carte qui nous met dans une perspective différente de la terreur vécue en Europe. Il est également possible de voir, dans cette perspective, comment d’autres espaces aériens sont affectés par des conflits, comme la Libye.