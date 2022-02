Le PDG d’Activision Blizzard recevra 15 millions de dollars si Microsoft le licencie sans raison

En janvier, Microsoft a annoncé l’acquisition du créateur Activision Blizzard pour 60 milliards d’euros. L’achat a été très bien accueilli, notamment par les joueurs de la console Xbox de la société de Redmond, cependant il y a eu plusieurs réserves de la part de ceux qui ont la PlayStation de Sony, par exemple.

Dans l’accord, il y a plusieurs détails curieux et, récemment, nous avons appris que si Microsoft licencie le PDG d’Activision, Bobby Kotick, sans raison apparente, il devra payer à l’exécutif la somme impressionnante de 15 millions de dollars.

15 millions de dollars en cas de licenciement sans raison

Mercredi dernier (23), la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a publié de nouveaux documents contenant plus de détails sur l’acquisition d’Activision Blizzard par Microsoft. L’information précise que si le PDG d’Activision, Bobby Kotick, est licencié par Microsoft sans juste motif, il aura droit à une indemnité appelée « Golden Parachute » qui correspond à 15 millions de dollars (~13,50 millions d’euros) par Microsoft.

En revanche, si le conseil d’administration d’Activision Blizzard constate une amélioration de la culture d’entreprise, Kotick pourrait alors recevoir un prix de 22 millions de dollars, soit près de 20 millions d’euros, en actions plus tard cette année.

De plus, il est en outre mentionné que le conseil d’administration pourra prolonger le contrat de Kotick de 12 mois après la fin de son mandat en mars 2023. Et cette information contredit celle révélée précédemment selon laquelle la direction de Microsoft et Activision Blizzard avaient convenu que le PDG du créateur quitterait l’entreprise peu de temps après la conclusion de l’accord.

Actuellement, Bobby Kotick a le droit d’acheter 6,5 millions d’actions d’Activision, qui sont évaluées à environ 619 millions de dollars (~ 544 millions d’euros) au prix d’achat de Microsoft.

L’achat de la créatrice a eu lieu après un moment troublé dans l’entreprise, où elle a été accusée de plusieurs irrégularités, beaucoup pointant directement du doigt le PDG. En ce sens, de nombreux employés de la société de jeux ont même demandé la démission de Kotick.