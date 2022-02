Le métaverse Facebook aura un traducteur universel instantané

Le géant de la Big Tech travaille sur une intelligence artificielle (IA) capable de traduire mot à mot en temps réel, ainsi que de prédire les types d’interactions qui peuvent se produire au sein du métaverse.

Les futurs projets de Meta incluent également un traducteur universel instantané. « Chacun parlera sa propre langue mais chacun pourra parfaitement se comprendre », a déclaré Mark Zuckerberg. Le géant de la Big Tech travaille sur une intelligence artificielle (IA) capable de traduire mot à mot en temps réel, ainsi que de prédire les types d’interactions qui peuvent se produire au sein du métaverse. Les conversations via l’IA seront donc plus naturelles et spontanées.

Le projet s’appelle CAIRaoke et est basé sur un modèle neuronal de bout en bout entièrement crypté pour la construction d’assistants vocaux sur les appareils. « Au fur et à mesure que nous progressons dans cette technologie, vous pourrez créer des mondes à explorer et partager des expériences avec d’autres, avec juste votre voix. » Un projet ambitieux, qui voit l’implication de 13 universités et laboratoires, également engagés dans la création d’Ego4D+, le plus grand ensemble de données.

Revenant au potentiel de la voix, Zuckerberg déclare qu’elle jouera un rôle central dans le métaverse. Au-delà des conversations avec d’autres personnes, la voix sera aussi un outil de création, comme en témoigne une présentation en direct sur son profil Facebook dans laquelle il a réalisé une plage en trois dimensions. Mais il précise que d’autres scénarios peuvent également être créés. Il suffit de demander les objets et éléments nécessaires pour les voir se matérialiser sous vos yeux en réalité virtuelle.

Un futur qui sent bon la science-fiction mais qui devient de plus en plus concret. Meta se trouve à une époque de changements importants en vue du Metaverse. Les réseaux sociaux et les applications de l’écosystème Meta, à savoir Facebook, Instagram et WhatsApp, ont récemment accueilli d’importantes innovations, notamment des opérations de rebranding et de nouvelles possibilités d’interactions et de monétisation à travers des bobines, des histoires et des abonnements payants.